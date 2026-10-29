"A estratégia de comunicação de Mbappé o prejudicou muito. Ela mostra que tipo de pessoa ele é", afirmou Papin, que considerou contraproducente a abordagem bastante agressiva do astro do Real Madrid no programa Rothen s'enflamme, do ex-astro do PSG Jerome Rothen, na RMC Sport.

Nas últimas semanas, Mbappé afirmou publicamente várias vezes que se considerava o principal favorito à conquista da Bola de Ouro de 2026. Entre outras coisas, disse: "Na temporada passada, ninguém foi melhor do que eu." No fim, porém, o francês ficou apenas em segundo lugar, perdeu a disputa por pequena margem para o artilheiro do Bayern de Munique Harry Kane e terá de continuar esperando por sua primeira Bola de Ouro.

Papin ressaltou, por outro lado, que Mbappé não deveria "precisar" fazer propaganda de si mesmo, considerando sua condição de astro do Real Madrid e capitão da seleção francesa. "Mbappé me lembra um pouco Cristiano Ronaldo: todos os outros tinham de estar a serviço dele", disse Papin, traçando uma comparação pouco elogiosa com CR7 ao falar das vaidades do jogador de 27 anos.

Kylian Mbappé ainda vai ganhar a Bola de Ouro? "Não era uma questão de agora ou nunca"

Papin, que jogou no Bayern de Munique de 1994 a 1996, entre outros clubes, conquistou a Bola de Ouro em 1991, quando defendia o Olympique de Marselha. O ex-jogador, hoje com 62 anos, não tem dúvidas de que Mbappé possui as qualidades futebolísticas necessárias para conquistar o prestigiado prêmio: "Em termos de eficiência, ele não está muito longe do que Cristiano Ronaldo alcançou. Mas sua campanha de comunicação jogou contra ele."

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Papin afirmou ter certeza de que Mbappé ainda ganhará a Bola de Ouro um dia. "Ele tem as qualidades necessárias para isso. Não era uma questão de agora ou nunca. Era uma boa oportunidade, sim, mas ele ainda tem um caminho pela frente."

Já no ano que vem, quando a temporada atual servirá de base para a avaliação, tudo indica que Mbappé voltará a figurar entre os candidatos à Bola de Ouro. Afinal, o francês começou a temporada em grande forma: em 13 partidas pelo Real Madrid, somando todas as competições, já marcou 14 gols e deu três assistências. No último fim de semana, por exemplo, ele decidiu o clássico contra o arquirrival Barcelona, fora de casa, com dois gols que garantiram a vitória do Real Madrid.