Milan x Liverpool: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Sem depender apenas de si para se classificar às oitavas de final, o Milan recebe o Liverpool nesta terça-feira (7), no San Siro, às 17h (de Brasília), brigando pela vice-liderança do grupo B da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Liverpool DATA Terça-feira, 7 de dezembro de 2021 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta terça-feira será transmitido pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Milan quer aproveitar o "desinteresse" por parte do líver e já classificado Liverpool, para somar pontos e, dependendo do resultado do duelo entre Porto e Atlético de Madrid, ficar com a segunda vaga do grupo B.

Os Rossoneri têm desfalques: Girou, Castillejo, Rebic, Calabria e Kjaer e Pellegri estão machucados. Por outro lado, o artilheiro Ibrahimovic está confirmado.

Já o Liverpool, que garantiu a ponta da tabela e a classicação às oitavas de final, deve ir a campo com um time misto.

Joe Gomez e Keita, recuperados, podem voltar a ser escalados por Jurgen Klopp, enquanto Firmino, Curtis Jones e Elliott seguem no departamento médico, enquanto Milnes está suspenso.

Provável escalação do Milan: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Williams, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Morton, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Origi, Minamino.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 2 x 0 Salernitana Serie A italiana 4 de dezembro de 2021 Genoa 0 x 3 Milan Serie A italiana 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Udinese x Milan Serie A italiana 11 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília) Milan x Napoli Serie A italiana 19 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Wolverhampton 0 x 1 Liverpool Premier League 4 de dezembro de 2021 Everton 1 x 4 Liverpool La Liga 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas