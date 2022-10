Milan x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (11), pela quarta rodada do grupo E da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo dar o troco, o Milan recebe o Chelsea na tarde desta terça-feira (11), no San Siro, às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do grupo E da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Space, na TV fechada, e no HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar o HBO Max

Após ser derrotado por 3 a 0 na semana passada, o Milan entra em campo buscando "se vingar" do adversário. Os Rossoneri, que estão na terceira posição do grupo, com 4 pontos, seguem com o departamento médico cheio, porém a boa notícia é o retorno de Theo Hernandez.

Já o Chelsea está na segunda posição, também com 4 pontos, e sabe que o confronto é considerado chave para buscar a classificação à próxima fase. Kanté, com problema física, é dúvida, enquanto Wesley Fofana está descartado para o duelo.

Escalações:

Escalação do provável CHELSEA: Kepa; Chalobah, T Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Sterling, Aubameyang, Mount.

Escalação do provável MILAN: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Diaz, Leao; Giroud.

Desfalques

Chelsea

Wesley Fofana, lesionado, é baixa nos Blues.

Milan

Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic, Junior Messias, Simon Kjaer, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers estão todos no departamento médico.

Quando é?

• Data: terça-feira, 11 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: San Siro, Milão - ITA.