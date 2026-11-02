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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten
Traduzido por

Michael Olise lesionado? Alívio em dose dupla para o Bayern de Munique

Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique
M. Olise
M. Neuer
J. Musiala
Bundesliga

O capitão Manuel Neuer e Michael Olise devem estar à disposição do Bayern de Munique para o jogo de terça-feira contra o Atlético de Madrid, fora de casa, pela Liga dos Campeões.

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Os dois jogadores participaram do treino do Bayern de Munique na Säbener Straße na tarde de segunda-feira e viajaram para Madri à tarde como integrantes da delegação oficial. Neuer havia perdido os últimos jogos por causa de uma lesão no pé. Olise, que usava uma proteção no joelho esquerdo, foi substituído por lesão na reta final do jogo de sábado contra o Borussia Dortmund (2 a 2) e deixou o estádio mancando.

O Bayern não poderá contar em Madri com Luis Dìaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari. O jogador da seleção marroquina passou por uma cirurgia no domingo devido a uma ruptura do ligamento da sindesmose do tornozelo direito e só estará apto a jogar novamente no ano que vem. Gnabry também sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o jogo contra o Dortmund.

Ao menos para os jogos após a pausa para as seleções, até o fim do ano, há sinais de melhora na situação do elenco. Na segunda-feira, Diáz fez seu primeiro treino individual com bola desde a ruptura de um feixe muscular na coxa esquerda, sofrida em 22 de outubro, no jogo da Liga dos Campeões contra o Arsenal (2 a 2). O mesmo aconteceu com Jamal Musiala, que sofreu uma ruptura de fibras musculares no fim de setembro, quando estava com a seleção.

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