Olise marcou dois gols na segunda fase da Copa da Alemanha. Logo aos 10 minutos, abriu o placar para o Bayern de Munique, fazendo 1 a 0. Aos 50, converteu um pênalti e ampliou para 3 a 1.

Na cobrança, superou o goleiro do Magdeburg, Dominik Reimann, com uma cavadinha à la Panenka executada com frieza. Depois, Olise deixou de lado sua comemoração habitual, correu até a bandeirinha de escanteio, fez o sinal da cruz e abriu um largo sorriso. Foi uma cena incomum para o francês, geralmente mais reservado. Em seguida, apontou claramente para o banco do Bayern, onde Kane retribuiu o gesto sorrindo e também balançou o dedo de um lado para o outro. O que exatamente aquilo significava, e se talvez os dois tivessem combinado algo, não pôde ser esclarecido na quarta-feira.

Por trás daquele momento especial, porém, pode estar uma semana extraordinária para os dois jogadores de ataque. Na segunda-feira, Olise e Kane estiveram na cerimônia da Bola de Ouro, em Paris. Enquanto Olise ficou em nono lugar, Kane ganhou o prêmio à frente de Kylian Mbappe, do Real Madrid, e Lamine Yamal, do Barcelona. Com isso, Kane se tornou o primeiro jogador da Bundesliga desde Karl-Heinz Rummenigge, em 1981, a ser eleito o melhor jogador do mundo.

Na premiação, Kane se mostrou visivelmente emocionado. "Uau, uau, uau", disse o inglês no palco, antes de fazer uma breve pausa. "Estou quase sem palavras. Obrigado a todos." O fato de a cerimônia ter acontecido em Londres, sua cidade natal, tornou a noite ainda mais especial para ele: "Estar aqui em Londres tornou tudo muito especial. Foi um bom presságio para mim esta noite."

Com a voz trêmula, o jogador de 33 anos visivelmente lutava para conter a emoção. Ele também fez um agradecimento especial a Olise e aos companheiros de equipe, que tornaram a conquista possível. Vídeos da cerimônia mostram como Olise ficou feliz por Kane e até abraçou carinhosamente a mãe dele.

Bayern de Munique: que doença Vincent Kompany tem?

Contra o Magdeburg, Kane foi poupado após uma semana intensa, com confrontos contra o Arsenal e o SC Freiburg, e acompanhou toda a partida do banco. Além de Olise, marcaram para o Bayern Ismael Saibari (21), Alphonso Davies (70), Nathaniel Brown (73) e David Santos (90+3). Olise foi substituído por Sacha Boey aos 67 minutos.

Mais uma vez, o Bayern não pôde contar com o técnico Vincent Kompany, ausente por motivo de doença e substituído pelo auxiliar Aaron Danks. Há, porém, boas notícias sobre o belga: ele já deixou o hospital, e o diagnóstico exato de sua doença foi confirmado.

O Bayern terá pouco tempo para respirar. Já no sábado, às 18h30, terá pela frente o clássico da Bundesliga contra o Borussia Dortmund. O BVB vai a Munique na vice-liderança da tabela, com a mesma pontuação do Bayern.