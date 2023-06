Metropolitanos x Independiente Medellín ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), pela quinta rodada do grupo B; veja como acompanhar na TV e na internet

Metropolitanos e Independiente Medellín se enfrentam na noite desta quinta-feira (8), no estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, a partir das 21h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo B da Copa Libertadores. A partida não terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na lanterna do grupo ainda sem pontuar, o Metropolitanos não tem mais chances de classifcar tanto na Libertadores, como na Copa Sul-Americana. Assim, o time venezuelano vai a campo para "cumprir tabela".

Do outro lado, o Independiente Medellín é o vice-líder da chave, com 7 pontos, e busca um triunfo para tentar terminar a rodada na ponta da tabela.

Escalações

Metropolitanos: Giancarlo Schiavone; Jefre Vargas, Andrés Ferro, Néstor Cova e Charlis Ortiz; José Luís Moreno, Christian Larotonda e Edwin Lazso; Carlos Cermeño, Freddy Vargas e Darwin Gómez. Técnico: Jose Maria Morr.

Independiente Medellín: Andrés Marmolejo; Jody Monrou, Jhon Palacios, Andrés Cadavid e Yulián Gómez; David Loaiza, Daniel Torres e Déinner Quiñones; Juan David Arizala, Emerson Batalla e Luciano Pons. Técnico: Sebastián Botero.

Desfalques

Metropolitanos

Sequera cumpre suspensão.

Independiente Medellín

Sem desfalques confirmados.

Quando é?