Messi treina normalmente no Barcelona e cumpre plano para jogar no domingo

Com o avanço na recuperação, Messi treinou com os companheiros de equipe e deverá atuar com o Barça na próxima rodada em La Liga

Lionel Messi ainda não conseguiu estrear com o nesta temporada devido a lesão muscular que o tirou da estreia do clube em 2019-20. Mas as informações são positivas aos fãs do time espanhol: o argentino treinou normalmente nesta quarta-feira (21), com os companheiros de equipe e deverá atuar no próximo duelo do Barça contra o Real Betis, no próximo domingo (29) no Camp Nou, conforme antecipou a Goal recentemente.

Messi, vale lembrar, realizou treinamentos intensivos sozinho durante o último final de semana, enquanto o restante da equipe tirou folga após a derrota por 1 a 0 para o de Bilbao, em San Mamés.

👏 #Messi vuelve a entrenar con el grupo 😍 pic.twitter.com/WREQAOsgHa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 21, 2019

O Hermano se lesionou durante amistoso de pré-temporada, pouco dias antes de retornar ao torneio espanhol com o Barcelona. Messi treinou com o elenco apenas no segundo período do dia, na parte da tarde, e não teve problemas a respeito da lesão.

Com o provável retorno do argentino, Valverde poderá respirar parcialmente aliviado para encarar o . O treinador ainda conta com duas baixas na equipe, Luis Suárez e Dembélé. Os dois atacantes se machucaram durante a derrota para o Bilbao.

De acordo com o setor médico do clube, Suárez não se recupera a tempo de atuar com o clube no domingo. Já Dembélé teve prazo estipulado de cinco semana para retornar aos gramados.