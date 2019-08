Messi professor, Ronaldinho aleatório e os memes de Neymar em 'La Casa de Papel'

Participação de Neymar em uma das séries de destaque da Netflix gerou reações nas redes sociais e memes com o jogador. Confira:

Após anunciar participação em dois episódios da terceira temporada da famosa série La Casa de Papel, que foram relançados nesta terça-feira (27), Neymar virou alvo de memes nas redes sociais.

As aparições no episódio 6, a partir de 3 minutos de 43 segundos, e no episódio 8, em 1 minuto e 59 segundos geraram reações por parte dos fãs. Alguns aproveitaram a ocasião para relacionar com o futuro do craque no , uma vez que os personagens da série espanhola são batizados por nomes de cidade.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

Neymar que interpreta o monge João, brasileiro de , e mora no mesmo mosteiro que o personagem Berlim, chegou a ser questionado em uma postagem em analogia a qual será o destino do atleta: “Paris, Madrid, Turim ou ?”

O momento ator de Neymar rendeu memes até com Lionel Messi, ex-companheiro do brasileiro no Barça. Confira:

El Profesor is waiting for you pic.twitter.com/vjrnCGUoLE — Ⓐ (@Barzaboy) August 27, 2019

What will be your nickname? "Barcelona" or "Paris"? — Captain ⚽ (@CaptnGuardiola) August 27, 2019

Man o Neymar tá na 3 temporada de la casa de papel kkkkkkk devia ser ronaldinho gaúcho, pois é ele que está nos roles aleatórios. — Pedro Henrique (@negueba2135) August 27, 2019

Bonita metáfora. El Barça es la fábrica de moneda y timbre, tu padre el profesor y tú y los toiss los atracadores #NeyBack — Albert Gimenez ★ (@albertgimenez_) August 27, 2019

Apesar das brincadeiras, Neymar sofreu duras críticas por parte de torcedores por conta do atual momento da carreira, no qual ainda não atuou nesta temporada devido a lesão sofrida durante amistoso com o , além das negociações de transferência para o Barcelona, e .

O sonho do @RomarioOnze era ganhar a para o Brasil. Ele foi lá e fez!!! Saudades do verdadeiro craque brasileiro defendendo as cores do nosso Brasil! — Karel Koubik (@KarelKoubik) August 27, 2019

Que você era ator todo mundo já sabia, pq jogador ta difícil ser. — Eduardo Brandão ✠ (@educrvg_) August 27, 2019

Agora sim é um ator de vdd — Yuri Senna (@sennacec) August 27, 2019