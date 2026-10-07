Lionel Messi encerrou a cortina sobre sua trajetória com a seleção da Argentina, após 21 anos nos quais vestiu a camisa da "Albiceleste", vivendo momentos inesquecíveis entre vitórias e derrotas, antes de anunciar oficialmente o fim de sua caminhada internacional.

Messi publicou uma mensagem em suas contas nas redes sociais, na qual confirmou que a última partida com a seleção de seu país, contra o Benin (3 a 0), na madrugada desta quarta-feira, foi a sua despedida definitiva, expressando sentimentos mistos em relação ao fim de uma das trajetórias mais marcantes de jogadores na história do futebol.

Messi disse: "A partida de ontem foi a minha última, e já sinto falta de vestir a camisa celeste e branca. Sei que estou tomando a decisão certa. Foi uma jornada incrível, repleta de alegrias e também de algumas tristezas, mas tenho certeza de que cada passo que dei valeu a pena".

O capitão da Argentina acrescentou: "E ainda há muitas coisas que quero dizer. É impossível expressar tudo o que sinto em poucas palavras ou em uma publicação. Esta jornada teria sido impossível sem a minha família, que sempre esteve ao meu lado e me apoiou, especialmente nos momentos difíceis, quando mais precisava dela".

Messi evoca Maradona

Messi direcionou parte de sua mensagem aos ex-companheiros e técnicos que o acompanharam ao longo de sua trajetória com a seleção, dedicando palavras especiais ao falecido ídolo Diego Maradona.

E disse: "Meus amigos também foram uma parte indispensável, assim como todos os meus companheiros e os técnicos com quem trabalhei, além de suas comissões técnicas. E não quero esquecer de Diego, que colocou nosso país no lugar que merece, e, como sempre digo, sei que nos ajudou, seja quando estava aqui conosco ou lá do céu, em cada passo que demos".

As palavras de Messi resumiram uma caminhada que se estendeu por mais de duas décadas, durante a qual o jogador argentino vivenciou os mais diversos sentimentos, antes de encerrar sua trajetória internacional sendo um dos maiores símbolos do futebol na história de seu país.

Agradecimento a Deus e aos clubes

No encerramento de sua mensagem, Messi fez questão de agradecer aos clubes pelos quais jogou, destacando que eles sempre respeitaram seu desejo de representar a seleção de seu país.

E disse: "Obrigado aos clubes pelos quais joguei, por sempre respeitarem meus sentimentos e me permitirem dedicar-me ao meu país quando chegava o momento de vestir a camisa da seleção. E, claro, obrigado a Deus, pois, sem Sua orientação e Sua vontade, nem sonharíamos em chegar até aqui".

Messi concluiu sua mensagem dizendo: "Sou grato a vocês. Amo muito vocês, vou sentir falta de vocês e sempre lhes agradecerei por estarem ao nosso lado e ao meu lado".

Mais de 200 partidas e um fim lendário

A trajetória de Messi com a seleção da Argentina se estendeu por mais de 20 anos, durante os quais disputou mais de 200 partidas, tornando-se o maior artilheiro histórico da seleção, com grande vantagem sobre seus concorrentes mais próximos.

O dono da camisa número 10 também liderou seu país à conquista da Copa do Mundo de 2022, além de vencer o título da Copa América, deixando uma marca histórica na camisa da Argentina e tornando-se um dos jogadores mais marcantes a vestir a camisa celeste e branca.

Cristiano Ronaldo se despede de Messi

A mensagem de Messi não passou sem a reação de seu rival histórico Cristiano Ronaldo, cujo nome esteve ligado ao do astro argentino ao longo de muitos anos de rivalidade, sem que a relação entre eles se transformasse em inimizade, mas sim evoluísse para um respeito mútuo entre dois dos maiores jogadores de futebol da história.

Ronaldo escreveu um comentário na mensagem de Messi pelo Instagram: "Leo, muitos anos defendendo seu país, e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito pelo que você conquistou com a Argentina. Um abraço".

A mensagem de Ronaldo chega num momento em que o astro português enfrenta uma crise com o técnico da seleção de seu país, Jorge Jesus, tendo deixado a concentração da equipe e passando a estar ameaçado de uma punição disciplinar.

Mas Ronaldo anunciou nesta terça-feira que não pretende anunciar sua aposentadoria internacional, pois quer continuar a caminhada.

E esta não é a primeira mensagem de Ronaldo a Messi no período recente, pois, em agosto passado, o astro português fez questão de apresentar suas condolências ao rival argentino após a morte de seu pai.