O goleiro argentino Juan Musso revelou a mensagem curiosa que Lionel Messi escreveu para ele em sua camisa, na noite de despedida do capitão da seleção argentina dos dançarinos de tango.

Messi escreveu para o companheiro de seleção: "Vou sentir falta de encher seu gol de bolas e de ver você ficar bravo".

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Musso, goleiro do Atlético de Madrid, publicou a foto da dedicatória em sua conta no Instagram e se despediu de Messi com duas palavras: "Obrigado eternamente". Dirigiu as mesmas duas palavras ao seu companheiro Nicolás Otamendi, que também foi convocado para a partida de despedida.

"La Pulga" disputou sua última partida com a seleção argentina diante do Benin, no estádio Monumental, em Buenos Aires, na última terça-feira, em um amistoso organizado pela federação argentina especialmente para homenageá-lo.

Messi havia anunciado sua aposentadoria do futebol internacional no dia 31 de agosto, enquanto o presidente da federação argentina, Claudio Tapia, convocou todos os campeões mundiais de 2022 para comparecer à despedida. Ele disse: "Decidimos convidar o melhor jogador do mundo, o símbolo da nossa seleção, o nosso capitão Lionel Andrés Messi, para que tenha a despedida que realmente merece".

Antes da partida, Messi apareceu em um vídeo publicado pela Adidas, no qual disse: "Esta camisa foi o meu sonho, o meu orgulho e a minha vida".

Caiu o pano sobre uma trajetória internacional que começou em 17 de agosto de 2005 com um amistoso diante da Hungria e durou 21 anos. Messi conquistou a Copa do Mundo no Catar em 2022, os títulos da Copa América de 2021 e 2024, além da Finalíssima de 2022.



