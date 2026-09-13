Mesmo com falha dupla de Muralha, Mirassol empata contra o Vitória no último minuto e se afasta do Z-4

O Mirassol arrancou um empate importante por 2 a 2 contra o Vitória neste domingo (13), no Maião, pela 27ª rodada do Brasileirão. Mesmo saindo atrás no placar com duas falhas do goleiro Alex Muralha ainda no início da partida, o Leão reagiu no segundo tempo e buscou a igualdade no último minuto, com Edson Carioca. O resultado mantém a equipe fora da zona de rebaixamento e aumenta a distância para o Z-4.
O Vitória abriu o placar logo aos dois minutos. Lucas Arcanjo lançou a bola em velocidade, Muralha saiu da área para tentar fazer o corte, calculou mal o tempo da jogada e acabou encoberto. Com o gol vazio, Renê ficou livre para apenas empurrar para as redes. O goleiro ainda pediu desculpas aos companheiros e à torcida, mas voltou a se complicar pouco depois.
Aos 12 minutos, Erick fez um lançamento para Renê, que aproveitou o espaço deixado nas costas da defesa do Mirassol. Muralha saiu novamente de maneira equivocada, e o atacante do Vitória tocou por cobertura para marcar seu segundo gol e ampliar a vantagem para 2 a 0.
A equipe paulista, porém, cresceu na segunda etapa e conseguiu diminuir aos 22 minutos, quando Reinaldo finalizou cruzado e a bola bateu em Bruno Santos, que girou e soltou uma bomba para marcar. A pressão do Mirassol continuou até os minutos finais e deu resultado no apagar das luzes. Shaylon encontrou Edson Carioca, que bateu de primeira e mandou a bola no canto de Lucas Arcanjo para deixar tudo igual.
Com o ponto conquistado em casa, o Mirassol chegou aos 29 pontos e assumiu a 15ª colocação, um ponto acima de Vasco, Grêmio e Internacional, que somam 28. Vasco e Grêmio, porém, têm um jogo a menos.
Agora, o Mirassol terá pela frente o Botafogo pela 28ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para o próximo sábado (19), às 17h (de Brasília), novamente no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.