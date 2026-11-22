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A saída de Roberto De Zerbi do Olympique de Marselha não foi apenas uma passagem qualquer em sua carreira de treinador, nem uma decisão técnica encerrada assim que ele deixou o Vélodrome. Ela deixou uma ferida cujos detalhes o técnico italiano ainda relembra com amargura, já que sente ter pago o preço por fracassos dos quais não era o único responsável e que algumas das promessas recebidas quando assumiu o cargo nunca saíram do papel.

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Enquanto recupera o brilho no Tottenham, De Zerbi não hesitou em voltar a falar sobre sua experiência na França, fazendo críticas claras aos antigos dirigentes do Olympique de Marselha e revelando o tamanho da dor que acompanhou sua saída do clube onde desejava permanecer por muitos anos.

O técnico italiano Roberto De Zerbi recuperou seu prestígio depois de conduzir o Tottenham a uma reação impressionante na Premier League, após um início irregular na atual temporada 2026-2027.

De Zerbi assumiu o comando do clube londrino em março passado e conseguiu livrá-lo do rebaixamento na temporada anterior, antes de enfrentar desafios difíceis no início da nova temporada, em meio à queda nos resultados e à instabilidade no desempenho.

No entanto, as últimas semanas trouxeram uma grande virada na trajetória da equipe. O Tottenham conquistou três vitórias consecutivas em outubro, entre elas dois triunfos importantes sobre Chelsea e Crystal Palace, e voltou à metade de cima da tabela de classificação.

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A reação não passou despercebida: De Zerbi foi eleito o melhor técnico da Premier League no mês de outubro, um reconhecimento pelo trabalho realizado para recolocar a equipe no caminho certo.

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Ainda assim, os novos sucessos não lhe permitiram esquecer a turbulenta passagem pelo Olympique de Marselha, clube que deixou em fevereiro passado, 18 meses depois de assumir o cargo, em meio a desentendimentos e a uma crescente sensação de que os compromissos assumidos com ele não foram cumpridos.

De Zerbi: "Eu era o bode expiatório de todos"

Ao falar sobre sua experiência no clube francês, o técnico italiano não escondeu a insatisfação com a forma como terminou sua relação com o Olympique de Marselha, considerando que, muitas vezes, se tornou a pessoa sobre quem recaía a culpa pelas crises, embora os problemas exigissem a responsabilização de todas as partes.

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Em declarações reproduzidas pelo site francês Foot Mercato, De Zerbi afirmou: "Muitas vezes, eu era o bode expiatório de todos, mas em um clube e em uma cidade com esse tamanho e essa importância, todos devem assumir a responsabilidade, e não apenas um número reduzido de pessoas, das quais eu era uma".

As palavras mostram que o técnico italiano continua se sentindo injustiçado, por entender que a avaliação de seu trabalho não foi justa e que atribuir apenas a ele a responsabilidade pela queda da equipe ignorou o tamanho dos desafios enfrentados pelo clube naquele período.

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De Zerbi não se limitou a criticar a forma como foi responsabilizado. Ele foi além e revelou o motivo mais profundo de sua amargura, garantindo que a saída não era o cenário que havia imaginado quando aceitou treinar o Olympique de Marselha.

"Lamento, porque quando cheguei ao Olympique de Marselha, queria muito ficar lá e achava que continuaria por muitos anos, mas algumas pessoas não cumpriram as promessas que me fizeram e me disseram coisas com as quais não se comprometeram", disse o técnico italiano.

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Ele acrescentou, relembrando o ponto de virada em sua relação com o clube: "Passou-se um ano e meio até a Supercopa da França, no Kuwait, e estávamos prestes a conquistar o título após um jejum de 12 anos. A partir daquela partida, a situação começou a se deteriorar e continuou piorando até a minha saída".

De Zerbi encerrou reforçando o lugar especial que o clube francês ocupa em seu coração: "O Olympique de Marselha é um dos clubes mais próximos do meu coração, junto com o Foggia. Sofri muito quando saí, porque dei tudo o que podia pelo Olympique de Marselha".

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Com essas declarações, o técnico do Tottenham voltou a jogar luz sobre os bastidores de sua saída do Vélodrome, deixando claro que o sucesso que vive atualmente na Inglaterra não apagou a amargura de uma experiência que ele esperava transformar em um projeto de longo prazo, mas que terminou em meio a promessas não cumpridas e desentendimentos não resolvidos.