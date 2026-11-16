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A decisão sobre o retorno de Bernardo Silva a Madri, após ser cortado da lista da seleção portuguesa para o duelo contra o País de Gales, gerou grande polêmica, depois que se constatou que o jogador pode ter condições de atuar pelo seu time contra o Celta de Vigo, no jogo marcado para o próximo sábado.

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Nesse contexto, o jornal espanhol "AS" revelou os detalhes da situação, depois que José Carlos Noronha, responsável pelos serviços médicos da Federação Portuguesa de Futebol, veio a público para explicar os motivos da saída do jogador da concentração da seleção, após o anúncio, ontem, de que ele não tinha condições de disputar a partida contra o País de Gales, amanhã.

O jogador do Real Madrid sentiu dores musculares durante a primeira partida, contra a Dinamarca, o que levou o departamento médico da seleção a cortá-lo do próximo confronto, para evitar o agravamento da lesão.

A decisão não foi bem recebida em Portugal, sobretudo depois que surgiram hoje informações de que o jogador não terá nenhum problema para atuar contra o Celta de Vigo no sábado, apesar de ter deixado a concentração da seleção sem ser submetido a exames adicionais mais precisos que confirmassem a natureza da lesão.

Noronha explicou os motivos da decisão: "Para esclarecer de forma breve, dores e contraturas musculares podem se transformar em rupturas completas dias depois, mesmo que os exames de ultrassom e de ressonância magnética deem negativo, o que não aconteceu neste caso".

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E acrescentou: "O jogador voltou ao Real Madrid, onde os exames de imagem não revelaram nenhuma lesão. Gostaria de lembrar que 50% das queixas relatadas pelos pacientes não aparecem nos exames de imagem".

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O responsável médico prosseguiu: "O que está comprovado para nós é que os atletas que sentem esse tipo de dor e depois participam de uma partida ou de um treino têm maior probabilidade de sofrer uma ruptura muscular dois ou três dias depois, podendo chegar a uma ruptura completa".

Noronha revelou que essas preocupações foram o motivo pelo qual o jogador não foi submetido a uma avaliação médica mais precisa, explicando que a decisão foi tomada para evitar riscos à sua integridade física.

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O médico português continuou: "Gostaria de lembrar também que a ressonância magnética, muito utilizada no diagnóstico dessas lesões, não deve ser realizada nas primeiras 24 a 36 horas, a menos que a lesão seja extensa, porque pode dar um falso negativo".

E completou: "Já enfrentamos casos desse tipo antes e, por isso, considerando a natureza das dores que Bernardo sentiu, o procedimento que adotamos foi correto. Informamos ao técnico da seleção que ele não tinha condições de jogar".

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O médico português enfatizou que a possibilidade de Bernardo Silva atuar contra o Celta de Vigo no próximo sábado não contradiz a decisão de cortá-lo do duelo contra o País de Gales.

E explicou: "É perfeitamente normal que ele jogue no sábado. Depois da partida, ele pediu para fazer alguns exercícios de alongamento. No fim das contas, ele se lesionou no dia 14, então jogar amanhã seria precoce, porque se trata de uma lesão estrutural".

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Por fim, concluiu: "Agora, passados 7 ou 8 dias, é normal que ele tenha condições de jogar".