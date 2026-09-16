As expectativas eram grandes quando Werner voltou ao RB Leipzig em 2022, vindo do Chelsea por 20 milhões de euros. Foi no clube saxão que o atacante havia vivido sua grande explosão anteriormente e se projetado no cenário internacional do futebol. Mas a frustração logo apareceu, e a segunda passagem de Werner pelo Leipzig rapidamente se transformou em um mal-entendido.

O jogador de 30 anos, porém, não vê a culpa apenas em si mesmo. Em entrevista ao Transfermarkt, Werner criticou agora seu ex-clube: "Foi diferente da minha primeira passagem, quando o jogo girava em torno de mim. Mesmo assim, estava indo muito bem até aquela lesão antes da Copa do Mundo, que me custou o torneio. Foi a minha primeira operação de maior porte. Depois, aconteceram mais algumas coisas no dia a dia e no futebol que me deram a sensação de não ser valorizado."

Timo Werner fala sobre Marco Rose e seu período no RB

No passado, Werner já havia falado sobre a falta de diálogo com o então técnico Marco Rose. Na época, o treinador de 50 anos rejeitou essa versão. Hoje, Werner olha para aquele período de forma mais diferenciada: "Há momentos em que as coisas vão bem, e depois há fases em que não vão tão bem."

Depois de sua segunda passagem pelo Leipzig, Werner se transferiu primeiro para o Tottenham, antes de retornar novamente ao RB por empréstimo em junho de 2025. No fim das contas, porém, ele já não teve papel algum por lá e sequer conseguiu entrar no elenco. Ao todo, Werner disputou 211 jogos oficiais pelo Leipzig, com ótimos 113 gols e 47 assistências.

AFP

No verão de 2026, o jogador de 57 partidas pela seleção finalmente se aventurou do outro lado do Atlântico e se juntou ao San Jose Earthquakes sem custos de transferência, com o RB Leipzig tendo até mesmo arcado com custos. "Eu simplesmente queria fazer algo diferente. Se pensar bem, na verdade foi só um vai e vem entre Londres e Leipzig. Eu também poderia ter assinado com outro clube da Inglaterra, além de haver opções na Bundesliga. As duas ligas são divertidas, mas simplesmente era hora de algo novo. Mesmo eu tendo apenas 30 anos, tive a sensação de que um novo capítulo da minha vida deveria começar."

Até aqui, Werner vem tendo um bom impacto nos Earthquakes. Em 15 jogos, marcou seis gols e deu assistência para outros cinco. Seu contrato em San Jose vai até 2028.