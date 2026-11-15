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Muhammad Sharaf Eldeen
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Mbappé vai jogar? A provável escalação da França no jogo da revanche

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A seleção da França se prepara para enfrentar a Turquia, na noite deste domingo, na última rodada da fase de grupos da Liga das Nações, em uma partida na qual os Bleus buscam compensar a derrota por 3 a 1 diante da Itália, na última quinta-feira.

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A última sessão de treino da seleção francesa, na noite de sábado em Bordeaux, revelou alguns indícios sobre as escolhas do técnico Zinedine Zidane, especialmente na linha defensiva, com a expectativa do retorno do atacante Kylian Mbappé ao time titular, depois de ter ficado de fora do confronto contra a Itália por causa de um desconforto na coxa.

Zidane havia negado — durante a coletiva de imprensa de apresentação do confronto contra a Turquia — a existência de qualquer tensão em sua relação com Kylian Mbappé, craque do Real Madrid.

Zidane afirmou que a relação entre eles vai de forma ideal, e também falou sobre a situação do jogador quanto à participação diante da Turquia, no aguardado confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, no estádio Matmut Atlantique, na cidade francesa de Bordeaux.

O técnico francês disse, em resposta às notícias de tensão em sua relação com Mbappé: "Não entendo isso, mas não é algo grave. Minha relação com ele é a de um técnico com seu jogador, e as coisas vão de maneira ideal".

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Segundo a rede "RMC Sport" francesa, Andy Diouf apareceu na posição de lateral-direito durante parte do coletivo tático, no grupo que vestiu os coletes amarelos, que incluiu também Jérémy Jacquet e Ibrahima Konaté no miolo da defesa, enquanto Adrien Truffert começou a sessão no mesmo grupo, antes de encerrá-la sem o colete amarelo.

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No meio-campo, Warren Zaïre-Emery atuou ao lado de Lucas Da Cunha, enquanto não se definiu a escolha entre Eduardo Camavinga e Rayan Cherki para completar o trio, diante da disputa entre os dois pela vaga restante.

Já no ataque, as previsões apontam para a possibilidade de apostar no trio Michael Olise, Kylian Mbappé e Bradley Barcola.

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Espera-se que a seleção da França comece a partida com a seguinte formação:

  • Goleiro: Mike Maignan.
  • Defesa: Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert.
  • Meio-campo: Warren Zaïre-Emery, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga ou Rayan Cherki.
  • Ataque: Michael Olise, Kylian Mbappé, Bradley Barcola.

A seleção francesa havia iniciado sua caminhada na Liga das Nações da Europa com resultados positivos, antes de sofrer uma derrota por 3 a 0 diante da Itália na rodada passada, depois de ter saído na frente com um gol de Michael Olise.

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As seleções da França e da Itália lideram o Grupo 1 com 10 pontos cada, enquanto a seleção da Bélgica aparece em terceiro lugar com 9 pontos, ao passo que a seleção da Turquia fecha a classificação sem pontos, o que torna a última rodada decisiva na definição dos classificados para as quartas de final.

Vale ressaltar que o confronto de ida entre França e Turquia, disputado no território desta última, terminou com vitória dos Bleus por 1 a 0.

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O técnico Zinedine Zidane espera repetir o triunfo no estádio Atlantique, em Bordeaux, para encerrar a fase de grupos de forma positiva e superar os efeitos da derrota contra a Itália.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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