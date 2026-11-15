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A seleção da França se prepara para enfrentar a Turquia, na noite deste domingo, na última rodada da fase de grupos da Liga das Nações, em uma partida na qual os Bleus buscam compensar a derrota por 3 a 1 diante da Itália, na última quinta-feira.

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A última sessão de treino da seleção francesa, na noite de sábado em Bordeaux, revelou alguns indícios sobre as escolhas do técnico Zinedine Zidane, especialmente na linha defensiva, com a expectativa do retorno do atacante Kylian Mbappé ao time titular, depois de ter ficado de fora do confronto contra a Itália por causa de um desconforto na coxa.

Zidane havia negado — durante a coletiva de imprensa de apresentação do confronto contra a Turquia — a existência de qualquer tensão em sua relação com Kylian Mbappé, craque do Real Madrid.

Zidane afirmou que a relação entre eles vai de forma ideal, e também falou sobre a situação do jogador quanto à participação diante da Turquia, no aguardado confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, no estádio Matmut Atlantique, na cidade francesa de Bordeaux.

O técnico francês disse, em resposta às notícias de tensão em sua relação com Mbappé: "Não entendo isso, mas não é algo grave. Minha relação com ele é a de um técnico com seu jogador, e as coisas vão de maneira ideal".

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Segundo a rede "RMC Sport" francesa, Andy Diouf apareceu na posição de lateral-direito durante parte do coletivo tático, no grupo que vestiu os coletes amarelos, que incluiu também Jérémy Jacquet e Ibrahima Konaté no miolo da defesa, enquanto Adrien Truffert começou a sessão no mesmo grupo, antes de encerrá-la sem o colete amarelo.

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No meio-campo, Warren Zaïre-Emery atuou ao lado de Lucas Da Cunha, enquanto não se definiu a escolha entre Eduardo Camavinga e Rayan Cherki para completar o trio, diante da disputa entre os dois pela vaga restante.

Já no ataque, as previsões apontam para a possibilidade de apostar no trio Michael Olise, Kylian Mbappé e Bradley Barcola.

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Espera-se que a seleção da França comece a partida com a seguinte formação:

Goleiro: Mike Maignan.

Defesa: Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert.

Meio-campo: Warren Zaïre-Emery, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga ou Rayan Cherki.

Ataque: Michael Olise, Kylian Mbappé, Bradley Barcola.

A seleção francesa havia iniciado sua caminhada na Liga das Nações da Europa com resultados positivos, antes de sofrer uma derrota por 3 a 0 diante da Itália na rodada passada, depois de ter saído na frente com um gol de Michael Olise.

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As seleções da França e da Itália lideram o Grupo 1 com 10 pontos cada, enquanto a seleção da Bélgica aparece em terceiro lugar com 9 pontos, ao passo que a seleção da Turquia fecha a classificação sem pontos, o que torna a última rodada decisiva na definição dos classificados para as quartas de final.

Vale ressaltar que o confronto de ida entre França e Turquia, disputado no território desta última, terminou com vitória dos Bleus por 1 a 0.

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O técnico Zinedine Zidane espera repetir o triunfo no estádio Atlantique, em Bordeaux, para encerrar a fase de grupos de forma positiva e superar os efeitos da derrota contra a Itália.