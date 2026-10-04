Depois que sua viagem a Paris na companhia de sua parceira Esther Expósito gerou ampla polêmica entre os torcedores do Real Madrid, Kylian Mbappé fez questão de esclarecer a situação à sua maneira, ao revelar as últimas novidades sobre sua recuperação da lesão no joelho que sofreu com a seleção da França.

Mbappé sofreu a lesão durante o confronto contra a Turquia, após ter uma hiperextensão na parte posterior do joelho esquerdo, e retornou a Madri para iniciar seu programa de tratamento e reabilitação.

Mas a viagem do atacante francês a Paris e seu aparecimento em uma casa noturna na companhia de Expósito provocaram o descontentamento de uma parcela dos torcedores do Real Madrid, que questionaram o motivo de sua ausência no centro de treinamento de Valdebebas durante o período de recuperação.

O clube esclareceu que Mbappé obteve autorização prévia para viajar e que ele continuou executando seu programa de reabilitação na capital francesa, apesar da persistência da polêmica em torno do episódio, conforme informou o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Com o aumento das críticas, Mbappé publicou em suas contas nas redes sociais imagens de seus treinos de reabilitação, nas quais apareceu correndo na esteira e usando a bicicleta, em um sinal do progresso de seu processo de recuperação.

De acordo com os indicadores atuais, Mbappé pode estar pronto para retornar contra o Villarreal no dia 10 de outubro, no estádio Santiago Bernabéu, embora sua participação na partida ainda não esteja definida de forma definitiva, havendo a possibilidade de adiar seu retorno para o confronto contra a Roma, na Liga dos Campeões, no dia 14 de outubro.







