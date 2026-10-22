A União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) anunciou nesta quinta-feira a seleção ideal da terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, que incluiu alguns dos principais destaques da semana, à frente deles o francês Kylian Mbappé, o inglês Harry Kane e seu compatriota Declan Rice.

A escolha da seleção ideal das rodadas da Liga dos Campeões é feita pelo grupo de observadores técnicos da UEFA.

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O ataque contou com a presença de Mbappé, craque do Real Madrid, depois de marcar um gol e dar uma assistência durante a vitória sobre o Leipzig pelo placar de 4 a 1, ao lado de Kane, atacante do Bayern de Munique, que também marcou e deu assistência durante o empate com o Arsenal (2 a 2).

Já a posição de goleiro ficou com o suíço Yann Sommer, craque do Club Brugge, da Bélgica, após sua contribuição na vitória de sua equipe sobre o visitante Lens, da França, por 3 a 0.

A seleção ideal da terceira rodada ficou assim:

Goleiro: Yann Sommer (Club Brugge).

Defesa: Carlos Augusto (Inter de Milão), Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven), Xavier Mbuyamba (LASK Linz).

Meio-campo: Declan Rice (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Nico Paz (Como), Scott McTominay (Napoli), Désiré Doué (Paris Saint-Germain).

Ataque: Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Munique).

Atualmente, cinco equipes lideram a tabela de classificação do torneio com 9 pontos, sendo elas, na ordem: Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid e Real Betis.



