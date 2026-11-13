Mbappé coloca Zidane diante de um teste difícil: um risco que pode se transformar em pesadelo

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A derrota diante da Itália não foi apenas um tropeço passageiro no início da trajetória de Zinédine Zidane à frente da seleção francesa, mas colocou o novo treinador diante de um teste precoce que não admite muitos erros de cálculo. Após a queda por 3 a 1 no estádio de San Siro, a França se viu obrigada a vencer a Turquia para salvar sua situação na Liga das Nações da Europa, o que trouxe de volta o nome de Kylian Mbappé ao centro das atenções, apesar das dúvidas em torno de sua condição física. Entre a necessidade da seleção de contar com seu capitão e o receio de uma recaída da lesão, Zidane se encontra diante de uma decisão extremamente delicada: arriscar seu principal astro ou buscar outro caminho para evitar uma catástrofe precoce?

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Zidane sofreu o primeiro golpe de verdade desde que assumiu o comando da seleção francesa, após perder para a Itália pelo placar de 3 a 1 em um confronto que não estava entre os cenários traçados pelo técnico nascido em Marselha para o início de sua nova jornada. E apesar do belo gol marcado por Michael Olise no primeiro tempo, os Bleus não conseguiram evitar a queda, em uma partida que escancarou o tamanho do impacto deixado pela ausência de Mbappé na frente de ataque.

O confronto com a Turquia, marcado para domingo, tornou-se uma espécie de teste decisivo para Zidane e seus comandados, já que a seleção francesa precisa vencer e somar os três pontos para garantir a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa. Não resta mais ao novo treinador grande margem para experimentos, especialmente porque qualquer novo tropeço pode transformar seu aguardado início em uma crise precoce.

A ausência de Mbappé no duelo com a Itália foi um dos principais temas que ocuparam a imprensa francesa, sobretudo porque o jogador sofre uma lesão leve nos tendões do joelho, sem que a Federação Francesa de Futebol tenha revelado detalhes claros sobre sua condição, de acordo com o que informou o jornal espanhol "AS".

A incerteza cercou a situação desde o início da concentração, já que a federação não divulgou um boletim médico que definisse a natureza da lesão ou sua gravidade, nem apresentou esclarecimentos sobre a data de retorno do astro do Real Madrid aos gramados. E apesar de Mbappé ter viajado com os companheiros à Itália, Zidane afirmou na véspera da partida que ele não estaria disponível para participar, sem entrar em detalhes adicionais.

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Zidane abre a porta para o retorno do capitão

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Após a derrota para a Itália, Zidane se mostrou otimista quanto à possibilidade de recuperar os serviços do capitão da seleção francesa no confronto com a Turquia, ressaltando que a permanência do jogador na concentração reflete a crença da comissão técnica de que sua lesão não é grave. Disse o técnico francês: "Espero que sim. Por isso ele permaneceu com o grupo. Não acho que sua lesão seja grave. Vamos vê-lo amanhã quando estivermos em Bordeaux, e o objetivo é que ele jogue".

As declarações de Zidane refletem um desejo claro de preparar Mbappé para o próximo confronto, sobretudo porque a seleção precisa de todas as suas armas ofensivas para superar o obstáculo turco. Mas o otimismo quanto ao retorno do jogador não significa necessariamente que sua condição física lhe permita disputar uma partida inteira, o que faz com que a decisão final dependa da avaliação do departamento médico.

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O duelo com a Itália não foi a primeira partida que Mbappé desfalcou por conta de seus problemas físicos, mas sim uma continuação de uma série de ausências que o perseguiram no período recente. Ele desfalcou quatro partidas consecutivas por causa da lesão, depois de ter sido obrigado a deixar a concentração da seleção durante a primeira data Fifa sob o comando de Zidane, após sofrer um problema físico enquanto marcava o gol de abertura contra a Turquia.

Ele também não participou dos treinos coletivos com os companheiros no centro de Clairefontaine na quarta-feira, antes de a Federação Francesa anunciar que ele não estava apto para o confronto com a Itália. A repetição desse problema despertou receios quanto à capacidade do jogador de recuperar plenamente a forma física, especialmente porque qualquer pressa em seu retorno pode expô-lo a uma nova recaída.

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Risco calculado ou aposta desnecessária?

As contas de Zidane poderiam ter sido diferentes se o confronto com a Itália fosse decisivo para a trajetória da França nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas o técnico optou por não arriscar Mbappé, preferindo mantê-lo fora da partida à espera da melhora de sua condição.

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E apesar de ter afirmado que não arriscaria seu principal astro, o fato de o jogador não ter retornado ao Real Madrid, e de ter permanecido na concentração da seleção, reflete a confiança da comissão técnica e médica na possibilidade de prepará-lo antes do confronto de domingo. E aqui a equação se mostra complexa: a França precisa de Mbappé em sua melhor forma, mas não pode ignorar os riscos físicos ligados a escalá-lo antes da recuperação completa.

A importância do confronto com a Turquia não se limita a ser o teste decisivo para Zidane, mas também está ligada ao destino dos Bleus na Liga das Nações da Europa. O fracasso em somar os três pontos, aliado a uma vitória da Bélgica sobre a Itália, significaria a eliminação da França na disputa pela classificação às quartas de final.

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E esse cenário seria um golpe duro para o início de Zidane, que assumiu a missão em meio a grandes ambições de recolocar a seleção no caminho certo, aproveitando sua experiência, sua personalidade de liderança e seu histórico excepcional com o futebol francês. Por isso, o confronto de domingo parece mais do que uma simples partida para somar pontos: é um teste precoce de sua capacidade de lidar com crises e pressões.

A relação entre Zidane e Mbappé sob a lupa

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Além das contas técnicas e físicas, a relação entre Zidane e Mbappé se impõe ao cenário, depois que se intensificaram as especulações sobre a falta de um entendimento pleno entre as duas partes no período recente. A imprensa francesa acompanha de perto a natureza da relação entre o técnico e o capitão da seleção, sobretudo diante dos comentários sobre a existência de algumas divergências relacionadas à função que o jogador exerce dentro de campo.

A posição de Mbappé foi um dos principais temas a gerar polêmica, depois que Zidane o utilizou na ponta esquerda durante sua primeira partida à frente da seleção francesa. O técnico considerou que essa posição é a mais adequada às qualidades de seu astro, mas a escolha não foi totalmente aceita pelo jogador, que prefere atuar em uma posição ofensiva mais próxima do gol.

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E quando Zidane anunciou a lista da seleção na semana passada, deu a entender que Mbappé voltaria à sua posição preferida, numa tentativa de dissipar os questionamentos sobre seu papel ofensivo. Espera-se que, caso se recupere, o capitão da França comece o confronto com a Turquia entre os titulares, sendo aproveitado na frente de ataque em vez de ser posicionado novamente na ponta esquerda.

A ausência de sinais claros de cooperação entre o técnico e o jogador durante os treinos abertos à imprensa também despertou mais questionamentos, ainda que isso por si só não baste para julgar a natureza da relação entre eles. Mas o que é certo é que as duas partes precisam chegar rapidamente a um entendimento, especialmente porque o sucesso do projeto de Zidane está em grande medida ligado à sua capacidade de aproveitar seus principais astros.

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E Zidane não parece ser do tipo de treinador que se rende às pressões ou que permite que o barulho externo influencie suas decisões, aproveitando a longa experiência como jogador e técnico no mais alto nível. Mas ele sabe que o confronto com a Turquia será seu primeiro teste de verdade em uma partida que não admite contas complexas nem desperdício de oportunidades.

A presença de Mbappé em sua melhor forma será um fator decisivo nas ambições da França, mas escalá-lo antes da recuperação completa pode transformar a solução esperada em um problema maior. E entre a necessidade de vencer e o medo da reincidência da lesão, Zidane se encontra diante de uma equação difícil, cujo título mais evidente é: salvar a França sem sacrificar seu principal astro.