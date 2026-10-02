Mbappé arrogante provoca a torcida do Real Madrid

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, provocou uma nova onda de críticas na Espanha, após ter sido visto em uma balada noturna na capital francesa, Paris, na companhia de sua namorada, a atriz Ester Expósito, durante seu período de recuperação da lesão, em uma atitude que reacendeu a polêmica sobre seu profissionalismo e seu comportamento fora de campo.

A visita de Mbappé a Paris, na noite de quarta-feira, causou irritação na imprensa espanhola, especialmente depois de ele ter deixado a concentração da seleção francesa em razão de uma lesão no joelho esquerdo, após o confronto contra a Turquia, no qual marcou um gol, levando o Real Madrid a anunciar que ele sofria de uma hiperextensão na parte posterior do joelho.

Apesar de reportagens da imprensa espanhola afirmarem que a lesão de Mbappé exige apenas repouso total, e que o clube merengue permitiu sua ausência do centro de treinamentos em Valdebebas, sua aparição em uma das casas noturnas de Paris reabriu as portas às críticas, sobretudo por não ser a primeira vez que ele passa suas férias fora de Madrid durante o período de recuperação, segundo informou o site francês "Foot Mercato".

David Sánchez, jornalista da rádio "Marca", desferiu um ataque ao astro francês, afirmando que, apesar de possuir capacidades excepcionais, ele repete erros que irritam a torcida do Real Madrid.

Sánchez disse que Mbappé poderia ter voltado a Madrid e aparecido no centro de treinamentos do clube, o que daria à torcida uma impressão positiva de seu comprometimento com o programa de recuperação, em vez de aparecer novamente em Paris, considerando que a repetição desse tipo de atitude prejudica sua imagem.









Por sua vez, Juanma Castaño, pela rádio "Cope", criticou a atitude do jogador, apontando que seu rápido retorno a Madrid teria enviado uma mensagem diferente à torcida do clube, especialmente diante da polêmica em torno de sua lesão.

Essas críticas surgem como extensão de uma polêmica anterior, depois que Mbappé viajou à Sardenha na companhia de sua namorada durante seu período de ausência dos gramados na temporada passada, o que, na ocasião, levantou questionamentos na imprensa espanhola sobre seu comprometimento.

Apesar das críticas crescentes, reportagens do programa "El Chiringuito" indicaram que Mbappé é candidato a ser titular pelo Real Madrid diante do Villarreal, em meio à continuidade da polêmica sobre seu comportamento e sobre o quanto suas movimentações fora de campo afetam sua relação com a torcida.