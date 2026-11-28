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Mais um revés para Jamal Musiala: antes do jogo do Bayern de Munique fora de casa contra o HSV, o diretor esportivo Max Eberl falou com emoção sobre a nova lesão do jogador de 23 anos.

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Antes do jogo do Bayern de Munique contra o HSV pela Bundesliga, Max Eberl comentou a nova lesão de Jamal Musiala.

O jogador de ataque do clube mais vezes campeão alemão sofreu novamente uma lesão muscular na coxa direita na partida da Champions League contra o OSC Lille, fora de casa, na última quarta-feira. Ao microfone da Sky, o diretor esportivo Eberl confirmou que se trata da mesma lesão que já vinha incomodando Musiala nas semanas anteriores.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, o Bayern informou que o jogador de 23 anos ficará afastado "até segunda ordem". Segundo a imprensa, ele ficará indisponível por quatro a seis semanas. Assim, seu retorno deve acontecer apenas depois da pausa de inverno.

"Só queremos dar tranquilidade ao garoto. Queremos que ele tenha seu espaço", explicou Eberl pouco antes da partida fora de casa, em Hamburgo. Para o diretor esportivo, é uma "tragédia humana" que Musiala tenha sofrido mais um revés médico depois de ter disputado apenas 247 minutos em jogos oficiais nesta temporada.

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Ao mesmo tempo, Eberl ressaltou que toda a família do Bayern está ao lado do jogador da seleção alemã e fará de tudo para que ele recupere sua melhor forma o mais rápido possível: "Agora vamos dar a ele tempo e espaço para que também possa se desligar um pouco e voltar mais forte. É mais um revés, mas todos nós do clube vamos apoiá-lo e ajudá-lo a voltar."

Getty Images

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Qual é a situação atual do debate em torno de Jamal Musiala?

Musiala havia voltado a jogar na sexta-feira passada, ao entrar durante o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln. Contra o Lille, ele também entrou durante a partida e permaneceu em campo até o apito final , mas a lesão anterior voltou a se manifestar. Segundo o Bild, Musiala já havia sentido algo na coxa ao entrar contra o Köln, mas fez questão de jogar contra o Lille por causa do debate público sobre ele e seu estado de saúde.

Musiala tem dominado as manchetes sobre o Bayern nos últimos dias. O presidente de honra Uli Hoeneß, o presidente do conselho executivo Jan-Christian Dreesen e, sobretudo, Karl-Heinz Rummenigge, que, assim como Hoeneß, integra o conselho de supervisão, expressaram publicamente, um após o outro e em tom cada vez mais duro, dúvidas sobre se ele voltará algum dia à melhor forma por causa de sua disfunção neurológica. Caso esses temores se confirmem, seria necessário discutir um ajuste em seu contrato de alto valor.

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As declarações dos dirigentes causaram grande perplexidade no meio do futebol. Na terça-feira, a cúpula do Bayern e a equipe de representantes de Musiala, da agência 11WINS, reuniram-se para conversar na sede do clube, na Säbener Straße. Em seguida, o Bayern publicou um comunicado oficial no qual afirmou que houve um "diálogo construtivo" entre as duas partes.