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Mauricio Pochettino revelou que uma conversa privada com Pep Guardiola teve papel decisivo em sua decisão de deixar a seleção dos Estados Unidos para assumir o Manchester United. O argentino comandará a equipe em Old Trafford após a demissão de Michael Carrick, que deixou o clube na zona de rebaixamento da Premier League.

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Como uma conversa em setembro levou Pochettino de volta a Old Trafford

O Manchester United confirmou a contratação do treinador de 54 anos na semana passada . Será seu quarto trabalho na Premier League, depois de passagens por Southampton, Tottenham e Chelsea, e o primeiro em um clube desde sua saída de Stamford Bridge, ao fim da temporada 2023/24.

A mudança representa uma rápida reviravolta para o argentino, que havia renovado seu contrato com a seleção dos Estados Unidos apenas um mês antes. Uma conversa com Guardiola durante uma partida em setembro levou Pochettino a repensar seu compromisso com o futebol de seleções, revelação que dificilmente agradará aos torcedores norte-americanos.

Pochettino admite sentir falta da rotina diária nos clubes

Antes de sua saída, Pochettino disse ao The Telegraph que os longos intervalos entre as convocações o faziam sentir falta dos treinos diários e dos compromissos com a imprensa.

"Estou pronto [para voltar]", disse. "É disso que sinto um pouco de falta. Sinto falta de estar envolvido com alguma coisa aqui todos os dias. Guardiola me perguntou, quando eu estava no jogo: ‘Ah, você não quer voltar para a Premier League?’ Eu disse: ‘Não, estou feliz aqui.’

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"[Ele disse:] ‘Sim, mas você não sente falta de, todos os dias, ...’ Eu disse: ‘Um pouco, sim, porque você pensa no dia de hoje e depois temos a concentração de dezembro contra a Jamaica para os [jogadores da MLS que estão no grupo]. Mas, depois, você precisa esperar [até] março. O que você faz? Precisa assistir a jogos, viajar, cuidar de questões administrativas. Isso é legal, é bom.

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"Mas estar envolvido todos os dias, com coletiva de imprensa, treino, tudo... Diante de uma oportunidade como a do United, você diz sim. Eu quero isso. Quero provar meu valor novamente."

Pochettino apoia Guardiola para assumir a seleção dos EUA

Ironicamente, Guardiola agora é fortemente apontado como sucessor de Pochettino no comando da seleção dos EUA , após uma passagem de dois anos que elevou o prestígio do cargo. O espanhol está atualmente em um período sabático de um ano, depois de deixar o Manchester City ao fim da última temporada.

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Pochettino apoiou seu antigo rival para o cargo , destacando a qualidade do elenco e as novas instalações de treinamento. "É o momento perfeito para chegar à Federação", afirmou Pochettino. "Ele deve aceitar, porque encontrará pessoas muito boas e bons jogadores. Os jogadores podem se encaixar no estilo dele."

Um último jogo pela seleção dos EUA antes de se apresentar em Carrington

Antes de começar no United na quarta-feira, Pochettino comandará a seleção dos EUA pela última vez na madrugada de quarta-feira (horário do Reino Unido). Com vantagem de 6 a 0 obtida no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti, a partida de volta deve ser uma despedida tranquila.

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Ao se apresentar em Carrington, porém, começa a pressão de verdade. Pochettino assumirá uma equipe que luta para sair da zona de rebaixamento da Premier League e terá pela frente o desafio imediato de salvar a temporada do United e provar seu valor novamente na elite do futebol inglês.