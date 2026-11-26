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A polêmica em torno da vida pessoal de Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, cresceu nos últimos dias na Alemanha, após reportagens sobre sua separação da esposa, Anika Bissel.

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A separação aconteceu apenas três meses após o nascimento do segundo filho do casal, e Neuer apareceu em uma viagem ao Brasil acompanhado de sua fisioterapeuta, de 23 anos. Enquanto isso, as esposas de seus companheiros de equipe Joshua Kimmich e Konrad Laimer interagiram de forma chamativa com publicações sobre o caso.

Aos 40 anos, Neuer está atualmente afastado dos gramados por causa de uma lesão no pé direito, sofrida no duelo contra o Mainz pela Bundesliga.

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O Bayern de Munique informou que seu goleiro sofreu uma ruptura parcial de um tendão no pé, o que o deixará fora das partidas até o fim deste ano.

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No entanto, o goleiro alemão virou manchete nos últimos dias por causa de sua vida amorosa, depois que o jornal "Bild" noticiou sua separação de Anika, 14 anos mais nova que ele, após um relacionamento de cerca de seis anos e um casamento iniciado em novembro de 2023.

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Segundo as reportagens, Anika deu à luz o segundo filho do casal no fim de agosto, e Neuer comunicou a ela sua intenção de encerrar o casamento poucos dias depois do parto. Outras reportagens, por sua vez, afirmaram que a separação ocorreu no início de outubro e que o goleiro deixou a casa do casal.

As especulações aumentaram depois que Neuer viajou ao Brasil, durante a recuperação da lesão, acompanhado de sua fisioterapeuta, que, segundo o "Bild", mantém uma relação próxima com ele há vários meses.

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O jornal também relatou que os dois passaram um tempo juntos na Sicília no fim de setembro, antes de viajarem ao Brasil em 15 de novembro. Nem Neuer nem a mulher confirmaram a natureza da relação entre eles.

Lothar Matthäus, ex-capitão da seleção alemã e campeão mundial em 1990, abordou o caso em seu programa "Lothar Takes Off", considerando que o momento da separação foi muito ruim.

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"É uma situação lamentável para o Manuel, mas cada um deve conduzir a própria vida privada como quiser. Está claro que o que aconteceu nas últimas semanas não é bom para a imagem do Manuel. Ele tomou essa decisão, mas acho que não foi o melhor momento", disse Matthäus.

Anika, por sua vez, repostou vídeos em sua conta no TikTok com mensagens que criticavam a traição durante a gravidez, entre elas: "Trair uma mulher grávida é um nível totalmente diferente de maldade. Isso não é um erro, é uma escolha egoísta, cruel e desrespeitosa".

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Uma das mensagens também dizia: "Como mãe do seu filho, nunca vou te perdoar por ter escolhido outra garota em vez de nós". Depois, Anika apagou os reposts.

A repercussão chegou a um vídeo publicado pela conselheira matrimonial alemã Ruth Marquardt, no qual ela criticou uma situação que, segundo ela, muitas mulheres que criaram os filhos sozinhas conhecem bem, fazendo referência ao caso de Neuer.

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O vídeo recebeu curtidas de Lina Kimmich, esposa de Joshua Kimmich, e de Ines-Sarah Laimer, esposa de Konrad Laimer, além de Nina Weiss, ex-namorada de Neuer.

Matthäus comentou a interação das esposas dos jogadores do Bayern, dizendo entender que elas tenham curtido o vídeo, já que conseguem perceber a dificuldade da situação, que não favorece Anika Neuer.