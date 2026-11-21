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Lothar Matthäus, lenda do Bayern de Munique, demonstrou espanto com as sucessivas declarações feitas por dirigentes do clube sobre Jamal Musiala.

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O ex-astro da seleção alemã criticou o fato de a divergência sobre o futuro e o contrato do jogador ter se transformado em uma questão pública e pediu que as duas partes se sentem para chegar a uma solução longe da imprensa.

"Fiquei um pouco chocado durante toda esta semana. Começou com Uli Hoeness, depois veio Jan-Christian Dreesen, e ontem Karl-Heinz Rummenigge escolheu usar as palavras mais duras de todas", disse Matthäus, neste sábado, em declarações reproduzidas pela "Sky Sport - Alemanha".

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E acrescentou: "Tenho grande respeito por Karl-Heinz, eu o conheço há mais de 30 anos e ele é uma pessoa maravilhosa, mas está claro que escolheu essas declarações com muito cuidado".

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A lenda do futebol alemão prosseguiu: "Elogiamos o Bayern de Munique durante os últimos dois anos e dissemos que é uma grande família, com um forte espírito de união e coesão. Isso de fato apareceu e foi um dos motivos para esses resultados".

E completou: "Por que as duas partes simplesmente não se sentam em particular e resolvem a questão, em vez de discuti-la publicamente? Estou falando do estafe de Jamal Musiala e do Bayern de Munique".

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Ele continuou: "Não ouvimos nada do lado de Musiala, os representantes dele ainda não tiveram nenhuma conversa com o Bayern de Munique, e o clube também não entrou em contato com o estafe do jogador".

Matthäus ressaltou a necessidade de as partes iniciarem o diálogo o quanto antes: "Acho absolutamente necessário que isso aconteça agora, antes que essa situação se arraste pelos próximos dias e semanas".

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Para Matthäus, Musiala é o mais prejudicado pela polêmica: "Quem mais sofre com tudo isso é Jamal Musiala! É ele o jogador que está sob pressão e de quem se espera o nível exigido, principalmente diante das muitas lesões que o time vem enfrentando".

Ele encerrou com um recado direto à diretoria do Bayern e ao estafe do jogador: "Conversem entre si e encontrem uma solução!".

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Uli Hoeness, presidente de honra do clube, deu início à série de declarações ao manifestar dúvidas sobre a capacidade de Musiala de recuperar seu nível anterior, já que o jogador sofre de um distúrbio neurológico que provoca breves crises de ausência, que podem ser controladas até certo ponto com medicamentos, segundo o próprio atleta havia revelado.

Hoeness também levantou a questão da proporção entre o nível esperado do jogador e seu alto salário. Em seguida, Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern, afirmou que o clube vai aguardar para avaliar a evolução do quadro e que poderá, mais adiante, sentar-se com a família e os representantes do atleta para discutir o assunto, se necessário.

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Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO e membro do conselho de supervisão do clube, também entrou no debate, ao considerar que o retorno de Musiala ao seu nível anterior não está garantido e que seu salário pode passar a ser discutido caso ele não recupere suas habituais capacidades.