Marrocos x Espanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Mundo

Marroquinos querem surpreender o forte adversário nesta terça-feira (6); veja como acompanhar na TV e na internet

A Espanha tenta confirmar o seu favoritismo contra o Marrocos na tarde desta terça-feira (6), no estádio Education City, às 12h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada e do Fifa+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Na TV Globo, a narração é de Gustavo Villani e os comentários de Paulo Nunes, Ricardinho e Paulo César de Oliveira. Já no SporTV, Everaldo Marques estará ao vivo ao lado dos comentaristas Paulo César Vasconcellos, Tamires e Sandro Meira Ricci.

O Marrocos chega às oitavas de final após concluir a primeira fase na liderança do grupo F, com duas vitórias e um empate. Os marroquinos fizeram história após deixarem a fase inicial sem derrota e agora querem continuar firmes na competição, como a grande "zebra" da rodada.

"Tivemos duas vitórias. Realmente estamos muito felizes. Parabenizo todos os marroquinos e a torcida. Muitos acreditaram na gente e é uma prova de que a África está muito bem representada aqui na Copa do Catar", disse o técnico Walid Regragui.

Do outro lado, a Espanha conquistou a classificação devido ao segundo lugar no grupo E, com 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota). Os espanhois são considerados favoritos no duelo e não possuem problemas no elenco.

"Temos uma ideia muito clara, não vamos mudá-la em nenhum momento. Isso não significa que temos que dominar todo mundo o tempo todo. Jogamos contra outros países de alto nível. Marrocos é uma das seleções mais motivadas, fizeram uma fase de grupos espetacular. Mas, nós somos muito bons", afirmou o técnico Luis Enrique.

Escalações

Escalação do Marrocos: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sahiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Escalação da Espanha: Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Torres, Morata, Olmo.

Desfalques

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

Espanha

Sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

A Espanha a é favorita contra o Marrocos nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,58 na vitória dos espanhois, $ 3,80 no empate e $ 6,70 caso os poloneses vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,24 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols em ambos os tempos, pagando-se $ 2 caso positivo, $ 1,79 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Marrocos na Copa 2022

Aboukhal, Saiss, En-Nesyri e Ziyech: 1 gol.

Artilheiros da Espanha na Copa 2022

Morata: 3 gols.

Torres: 2 gols.

Soler, Gavi, Asensio e Olmo: 1 gol.

Marrocos e Espanha: Participações em Copas

O Marrocos disputa a sua sétima Copa do Mundo (1970, 1986, 1994, 1998 e 2018), com melhor na campanha em 1986, quando foi o melhor de seu grupo e acabou ficando n 11ª posição.

Já a Espanha faz a sua 16ª participação No Mundial do Qatar. Em 63 jogos disputados, contabiliza 30 vitórias, 15 empates e 18 derrotas. Em 2010, a seleção da Espanha levantou o troféu após a vitória sobre a Holanda por 1 a 0 na final.

Quando é?