Marcão assume responsabilidade por derrota do Fluminense e desabafa: “Noite para esquecer”

O Fluminense perdeu por 2 a 1 para a Chapecoense no último sábado (24), na Arena Condá, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o técnico Marcão assumiu a responsabilidade pela derrota e reconheceu que a equipe teve uma atuação abaixo do esperado.

A Chapecoense abriu o placar com Yannick Bolasie aos nove minutos, mas o Fluminense chegou ao empate com Guga aos 30. Pouco depois do intervalo, Giovanni Augusto marcou o segundo gol da equipe catarinense e garantiu a vitória dos mandantes. Nos minutos finais, o Tricolor tentou buscar a igualdade, mas não conseguiu evitar o revés.

Ao analisar o desempenho da equipe, Marcão reconheceu que o Fluminense não conseguiu impor seu estilo de jogo e apontou falhas técnicas nos dois gols sofridos. O treinador lamentou a atuação e destacou a necessidade de reagir na sequência do Campeonato Brasileiro.

“Não fomos bem. Como de costume, realmente a noite não foi boa, não conseguimos encaixar a nossa maneira de jogo. Primeiro tempo igual, mesmo assim tomamos gol com uma falha técnica. Nos dois gols, na verdade. Foi uma noite para esquecer. É continuar trabalhando, virar a chave de vez nessa competição e buscar a vitória o mais rápido possível é o mais importante”, declarou.

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O técnico também detalhou as mudanças feitas na reta final para tentar buscar o empate. Diante de uma Chapecoense fechada defensivamente, Marcão abriu os jogadores pelos lados do campo, colocou Renê para melhorar a saída de bola e apostou em dois atacantes de referência.

“A gente abriu, fez algumas mudanças para tentar, vimos que não tinha mais jogo. A Chape colocou uma linha de cinco, uma linha de quatro e a gente tentou abrir um pouquinho nossos jogadores, abrir de um lado com Riquelme e Guga, do outro com Serna e Arana. Tiramos um zagueiro para colocar o Renê, quem tem mais saída e tudo, já que estávamos jogando no campo da Chape. Tentamos algumas variações, dentro da área, no centro da área, e eles estavam bem fechados e realmente a gente pesou a área pra tentar fazer o gol. Alguns lances com dificuldade, com mérito da defesa adversária, mas a gente também teve chance, mesmo jogando dessa forma, fugindo um pouco da nossa característica, pesamos a área, colocamos dois atacantes”, explicou.

Apesar das alterações, o Fluminense não conseguiu evitar a derrota. Marcão reconheceu que a equipe teve oportunidades para empatar, mas também atribuiu mérito à defesa adversária e reforçou que o resultado foi responsabilidade do próprio time.

“No final, poderíamos ter empatado, mesmo com toda a situação de não ter uma noite boa. Criamos uma situação de lado, uma variação diferente, dois atacantes de centro. Infelizmente a bola não entrou, poderíamos ter empatado, mas deixo claro que não foi uma noite boa, responsabilidade toda nossa. Comprometimento ainda maior para o mais rápido possível voltarmos para este campeonato que é muito importante para a gente”, afirmou.

A derrota para a Chapecoense foi a quarta do Fluminense em cinco partidas. A única vitória nesse período aconteceu diante do Palmeiras, por 1 a 0, na partida de volta da semifinal da Libertadores. O resultado, porém, não evitou a eliminação tricolor, já que o adversário venceu a ida por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis, após o empate por 2 a 2 no placar agregado. A equipe carioca levou a pior nas penalidades máximas por 5 a 3, com Carlos Miguel pegando a cobrança de Nonato.

No Brasileirão, o Fluminense permaneceu com 51 pontos e na quinta colocação, sem conseguir ultrapassar o Athletico-PR e entrar no G4, além de ter perdido posições para o Cruzeiro, agora terceiro colocado. O próximo compromisso do Tricolor das Laranjeiras será contra o Internacional, na quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada.