Mano no Palmeiras revolta torcida: 'retranqueiro, máfia e boicote'

Novo técnico do Verdão ganhou maior notoriedade no Corinthians, fato que não é esquecido pelos palmeirenses

O anúncio oficial de Mano Menezes como novo técnico do Palmeiras para substituir Felipão não repercutiu positivamente nas redes sociais. Boa parte da torcida palmeirense se mostrou contra a chegada do ex-treinador do ao Allianz Parque.

Mano ganhou notoriedade nacional durante sua passagem pelo , em que conquistou a , um e uma Copa do . Por essa identificação com o maior rival, Mano já sofre ataques de vários torcedores nas redes sociais. Com certa resistência interna no clube, Mano não deve ter vida fácil no , pelo menos no início de sua passagem.

O treinador foi à sua conta no Twitter para falar sobre a decisão e reafirmou seu compromisso com o clube alviverde.

Grandes sonhos precisam de grandes decisões. Ao e a torcida Palmeirense o meu sim: “Sou Palmeiras, sim senhor!” — Mano Menezes (@manomenezes) September 3, 2019

No Twitter, torcedores criaram uma campanha #ForaMano, que figurou entre os "trending topics" do Brasil.

Veja algumas reações da torcida e de pessoas envolvidas nas redes sociais.

BOICOTE JÁ! vcs só vão respeitar o torcedor quando sentirem no bolso, o Palmeiras virou um circo! e nós somos os palhaços! — mateus oquendo (@mateusoquendo) September 3, 2019

Dahora mano gostei, mas da próxima vez posta de madrugada pra eu não ter que ver essa MERDA — Guilherme Spacca (@spaccacsgo) September 3, 2019

O Palmeiras trocou um velho gaúcho retranqueiro que foi campeão da Libertadores e levantou taça de por um velho gaúcho retranqueiro cuja maior conquista foi a . pic.twitter.com/XuNdcpTdfh — William De Lucca (@delucca) September 3, 2019

Mano, você NUNCA será bem vindo ao Palmeiras. Não te queremos, você não terá paz. Galiotte você é o pior presidente da história do Palmeiras #ForaMano — SE Palestra (@SEPalmeiras105) September 3, 2019

#ManoNao



Fora Mattos

Fora presidente banana



Vcs cacoam do torcedor.

Quando geral deixar de ir aos jogos, vcs darão o verdadeiro valor. — ⓟbortolotti🐷 (@bortolottti) September 3, 2019

Demite o maior treinador da história do clube pela insatisfação do desempenho em campo, pra contratar um GAMBÁ com o mesmo perfil?????



Parabéns pela coragem viu — Corredor Alviverde (@OficialCorredor) September 3, 2019

Não respeitam a torcida.

Não respeitam nossa história.

O treinador q zombou da SEP, treinou maior rival, foi mandado embora recentemente de um clube por causa de resultados desastrosos.

Um arrogante q não sabe e nunca saberá o q é ter espírito Palmeirense.

Parabéns aos envolvidos — FLAVITA (@Flavita1914) September 3, 2019