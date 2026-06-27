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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Mani apoia o Egito com uma mensagem marcante durante o confronto contra o Irã

Egito x República Islâmica do Irã
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Por causa do sonho do Senegal... Sadio Mané torce pelo Egito contra o Irã

O astro senegalês Sadio Mané manifestou seu apoio à seleção egípcia na partida dos Faraós, que terminou há pouco em empate positivo contra o Irã por 1 a 1, encerrando as partidas das duas equipes na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O Egito entrou em campo contra o Irã já tendo garantido a classificação para as oitavas de final, independentemente do resultado da partida, mas os olhos dos jogadores do Senegal, liderados por Mané, estavam voltados para esse confronto, que representava uma importância especial para os Leões da Teranga.

Poucas horas antes do início da partida do Egito, o Senegal conseguiu uma grande vitória sobre o Iraque por 5 a 0, terminando a fase de grupos em terceiro lugar. Assim, suas chances de avançar para as oitavas de final dependem de figurar entre as melhores seleções que ficaram em terceiro lugar em seus grupos.

Uma vitória ou um empate do Egito contra o Irã garantiria ao Senegal a presença entre essas seleções e a classificação para a próxima fase; por isso, Mané fez questão de acompanhar a partida e publicou, no recurso “Stories” de sua conta no Instagram, uma foto em que aparecia assistindo ao jogo, acompanhada da palavra “Egito” e de um emoji de coração.

Vale lembrar que o Egito terminou a fase de grupos em segundo lugar e, portanto, enfrentará a Austrália nas oitavas de final, enquanto o adversário do Senegal ainda não foi definido.

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