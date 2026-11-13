Manchester United sofre novo revés por lesão após Patrick Dorgu deixar a seleção da Dinamarca

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Os preparativos do Manchester United para o início de uma nova era foram afetados por uma nova preocupação com a condição física de Patrick Dorgu. O jovem versátil teve de deixar a seleção da Dinamarca e voltar a Carrington para uma avaliação médica urgente.

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Revés para o jogador versátil do Manchester United

O Manchester United aguarda com apreensão notícias sobre a condição física de Dorgu depois que o jogador de 22 anos foi dispensado da seleção. O promissor atleta que atua pelo lado esquerdo foi enviado de volta ao centro de treinamento do clube após não passar por uma avaliação física com a seleção dinamarquesa, encerrando antecipadamente sua participação nesta janela da Liga das Nações.

Dorgu havia voltado a jogar recentemente pelo Manchester United e participou do dramático empate por 4 a 4 com o Aston Villa no último domingo. Antes disso, ficou um longo período afastado por causa de um problema na parte posterior da coxa sofrido em um confronto com o País de Gales, em setembro.

Médico da Dinamarca atualiza situação de Dorgu

O médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, confirmou a notícia na sexta-feira e explicou que o jogador não havia atingido os parâmetros físicos necessários. Dorgu disputou sete partidas pelo Manchester United em todas as competições nesta temporada, com um gol e três assistências.

“Fizemos uma série de testes com Dorgu, e o desempenho dele não foi suficiente para que estivesse pronto para jogar as duas partidas”, revelou o médico. “Ele precisa de mais tempo de recuperação após a lesão, então vamos mandá-lo para casa para continuar a reabilitação.”

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Pochettino assume o comando

Enquanto o Manchester United lida com a condição física de Dorgu, Mauricio Pochettino foi apresentado oficialmente como novo técnico do clube na sexta-feira. O argentino substitui Michael Carrick e assumirá formalmente o comando da equipe após cumprir seus últimos compromissos com a seleção dos Estados Unidos, que incluem partidas contra o Haiti nos dias 14 e 17 de novembro.

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A estreia de Pochettino no banco do United está marcada para 22 de novembro, em uma visita de grande importância a Anfield para enfrentar o Liverpool. Ex-técnico de Tottenham e Chelsea, ele se emocionou visivelmente durante sua última coletiva de imprensa nos Estados Unidos ao refletir sobre a dimensão da oportunidade oferecida pelo gigante da Premier League, apesar de seus compromissos recentes em outro lugar.

Uma mudança emocionante para o argentino

“É difícil falar agora. Sou um cara muito emotivo. É uma decisão muito triste”, disse Pochettino aos jornalistas enquanto se preparava para deixar seu cargo atual. Apesar do momento difícil, o técnico deixou claro que não poderia ignorar a chance de comandar um clube da grandeza do United, enquanto busca realizar suas ambições profissionais na Inglaterra.

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O técnico acrescentou: “Mas somos profissionais e estamos tentando realizar nossos sonhos. Nunca disse que queria voltar, mas eles sabem que não surgem muitas oportunidades como o Manchester United na carreira. Quando uma delas aparece, é difícil recusar.”