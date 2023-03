Manchester City x Newcastle United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o Newcastle na manhã deste sábado (4), às 9h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 26ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Querendo se manter na luta pelo título, o Manchester City é o segundo colocado do inglês, com 55 pontos e sabe que precisa vencer para seguir próximo ao líder. Os Citizens não possuem desfalques confirmados, embora Stones, Laporte e Ortega sejam dúvidas. Já o goleiro Ederson podem completar o seu 100º "clean sheet" (jogo sem sofrer gols) pelo clube.

Já o Newcastle quer deixar a derrota na final da Copa da Liga para trás para tentar se recuperar na Premier League, pois a equipe não vence na competição há quatro rodadas e acabou caindo para o quinto lugar, com 41 pontos. Krafth, machucado, é desfalque certo.

Prováveis escalações

Escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Foden, Haaland, Grealish.

Escalação do Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Newcastle

Emil Krafth está lesionado.

Quando é?