Manchester City x Liverpool ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 29ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Alerta de jogaço! Manchester City e Liverpool se enfrentam na tarde deste sábado (1), no Etihad Stadium, às 8h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Ainda sonhando com o título nacional, o Manchester City, vice-líder com 61 pontos, sabe que não pode mais deixar pontos pelo caminho para seguir tentando alcançar o líder Arsenal. Os Citizens têm praticamente todo o elenco à disposição, inclusive, contam com o retorno de Haaland, recuperado de lesão. A única baixa é Phil Foden, que faz tratamento após uma cirurgia de apêndice.

Do outro lado, o Liverpool está na sexta posição, com 42 pontos e entra em campo querendo o triunfo para se manter na luta por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada. Os Reds continuam com Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic e Calvin Ramsay no departamento médico. Além disso, Tsimikas é dúvida por problema físico.

Prováveis escalações

Escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Haaland, Grealish.

Escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, Gakpo, Nunez.

Desfalques

Manchester City

Phil Foden está no departamento médico.

Liverpool

Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic e Calvin Ramsay estão no departamento médico.

Quando é?