Segundo informações da Sky, Diomande chegou agora também a um entendimento com o Real Madrid para uma transferência na atual janela. De acordo com a publicação, existe um acordo verbal para um contrato até 2031 com os merengues.

Antes disso, já havia relatos sobre um acordo do jogador de 19 anos com o PSG - também aqui existirá aparentemente um contrato pronto para assinatura até 2031. Por isso, os franceses foram durante muito tempo considerados favoritos à transferência, antes de agora Real e, ao que tudo indica, também o Manchester City entrarem na disputa.

Ao contrário dos blancos e dos skyblues, o PSG ainda não terá, no entanto, apresentado qualquer proposta ao Leipzig. Segundo informações da Sky, o ManCity sinalizou verbalmente aos Touros que estaria disposto a colocar 100 milhões de euros em cima da mesa por Diomande, enquanto os madrilenos acenam com 90 milhões de euros de valor base, mais 10 milhões de euros em bónus.

Do ponto de vista do clube da Bundesliga, ambas as ofertas seriam, de qualquer forma, insuficientes, já que os saxões terão fixado um valor de transferência de 150 milhões de euros para o jogador ofensivo.

RB Leipzig já rejeitou proposta do Liverpool

Resta saber se algum dos três clubes estará disposto a pagar esse valor. O PSG quererá alegadamente superar as propostas da concorrência e ir all in na disputa pelo jogador de 19 anos. Ao mesmo tempo, é muito provável que o RB não se dê por satisfeito com menos do que a quantia exigida.

Afinal, o Leipzig não quer simplesmente deixar sair Diomande após apenas um ano, e os saxões já terão rejeitado uma proposta do Liverpool no valor total de cerca de 100 milhões de euros - portanto semelhante às que agora estão em cima da mesa por parte de Real e City.

Em Leipzig, Diomande tem contrato até 2030. O RB gostaria de equipar o costa-marfinense com um novo vínculo e melhores condições salariais para aumentar as hipóteses da sua permanência. No verão passado, o Leipzig pagou 20 milhões de euros ao CD Leganes, e Diomande explodiu logo no seu primeiro ano na Bundesliga.

Em 46 jogos em todas as competições, somou 15 golos e 11 assistências. No Mundial, Diomande foi depois titular pela Costa do Marfim e, em quatro jogos no torneio, registou uma assistência. Os costa-marfinenses caíram nos 16 avos de final diante da Noruega, perdendo por 2-1 frente a Erling Haaland e companhia.