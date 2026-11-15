Lopetegui prepara as malas para deixar o Catar

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O futuro de Julen Lopetegui à frente da seleção do Catar já não está aberto a todas as possibilidades, uma vez que diversos relatos revelaram indícios de sua postura quanto à permanência no cargo durante o próximo período.

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E apesar de sua missão incluir objetivos competitivos que se estendiam para além da data prevista para o término de seu contrato atual com o Catar, em abril de 2027, o treinador espanhol já passou a considerar suas próximas opções, diante de seu interesse em retornar ao trabalho no futebol europeu.

A mudança da data da Copa da Ásia teve papel na definição da situação do treinador espanhol, depois que se decidiu adiar o torneio de janeiro de 2027 para janeiro de 2028, por causa da crescente situação de instabilidade na região do Oriente Médio, o que o privou de disputar um dos principais desafios que havia colocado entre seus objetivos ao assumir o cargo.

Mas o adiamento do torneio não foi o único motivo por trás de sua decisão, já que Lopetegui vinha pensando há algum tempo em não dar continuidade à sua experiência com a seleção catari, após a participação na Copa do Mundo de 2026 e a disputa da Copa do Golfo, de modo que seu futuro já estava em revisão antes dos últimos desdobramentos relacionados ao calendário dos torneios.

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A última aparição?

Segundo o que foi noticiado pelo jornal espanhol Sport, citando o jornal catari Al-Sharq, Lopetegui considera que sua etapa com a seleção praticamente chegou ao fim, apesar de ainda não ter sido realizada uma reunião oficial com a Federação Catari para discutir sua saída, o que torna o amistoso diante da Coreia do Sul candidato a ser sua última partida à frente da comissão técnica.

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O treinador espanhol havia assumido o comando da seleção catari em um período extremamente difícil, depois que a equipe sofreu uma queda de resultados e perdeu quatro partidas consecutivas, enquanto suas chances de classificação para a Copa do Mundo diminuíam. Lopetegui conseguiu mudar o rumo da equipe e recuperar seu equilíbrio, levando-a à repescagem classificatória para o Mundial, na qual superou a seleção dos Emirados Árabes Unidos.

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A conquista do Mundial

Com essa classificação, a seleção catari alcançou um feito histórico ao chegar à Copa do Mundo pela primeira vez por meio das eliminatórias e do mérito esportivo, depois que sua participação anterior, na edição de 2022, esteve vinculada à condição de sede do torneio em seu território, sem a necessidade de disputar as eliminatórias classificatórias por ser o país anfitrião.

E o impacto de Lopetegui não parou no feito de levar o Catar ao Mundial: sob seu comando, a seleção conseguiu marcar o primeiro ponto em sua história de participações na Copa do Mundo, após impor o empate por 1 a 1 à Suíça em partida realizada na cidade de São Francisco. A seleção catari também chegou às semifinais da Copa do Golfo, antes de ver sua aventura terminar com a derrota para a Arábia Saudita, dona da casa e posteriormente campeã, nos pênaltis, depois que as duas equipes não conseguiram decidir o confronto no tempo normal.

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Europa, o destino mais provável

Após a proximidade de sua saída da seleção catari, o retorno aos gramados europeus parece a opção mais destacada diante de Lopetegui, que ainda mantém boa consideração no mercado de treinadores, graças às suas experiências anteriores com clubes. As competições do Campeonato Espanhol e da Premier League inglesa surgem como dois possíveis destinos para o treinador na próxima etapa. O nome de Lopetegui já havia sido ligado a uma transferência para o Espanyol, após a demissão de Manuel González do comando da equipe, em um momento em que o treinador espanhol busca uma nova oportunidade no âmbito dos clubes.

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