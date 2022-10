Liverpool x West Ham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida da 12ª rodada do Campeonato Inglês será nesta quarta-feira (19); veja como acompanhar na TV e na internet

Com moral após vitória no clássico, o Liverpool recebe o West Ham na tarde desta quarta-feira (19), no Anfield, às 15h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Os Reds chegam confiantes para o duelo depois de baterem o Manchester City no fim de semana. Com um jogo a menos que os adversários, o Liverpool está em oitavo lugar, com 13 pontos, e segue com o departamento médico cheio, agora também com Diogo Jota.

Já o West Ham não perde há três jogos no campeonato e está na 12ª posição, com 11 pontos. Os Hammers não poderão contar com Cornet e Aguerd, lesionados, enquanto Zouma pode retornar após se recuperar de um resfriado.

Escalações:

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Nunez.

Escalação do provável West Ham: Fabianski; Kehrer, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paqueta, Emerson; Antonio.

Desfalques

Liverpool

Joel Matip, Arthur Melo, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain, Diogo Jota e Luis Diaz estão todos no departamento médico.

West Ham

Maxwel Cornet e Nayef Aguerd continuam tratando suas lesões.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 18 de outubro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Anfield, Liverpool - ING