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Lionel Messi está prestes a voltar à Argentina de forma surpreendente e emocionante, poucos meses depois de se despedir do futebol de seleções. Segundo relatos, o Inter Miami está finalizando os planos para um amistoso de pré-temporada de grande repercussão, que levaria o lendário atacante de volta ao campo onde disputou sua última partida pela seleção campeã da Copa do Mundo de 2022.

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Inter Miami planeja amistoso no Monumental

O Inter Miami planeja uma viagem a Buenos Aires para disputar um amistoso de pré-temporada contra o River Plate. Segundo o Bolavip Argentina, o confronto está previsto para 19 de janeiro, no emblemático Estádio Monumental.

A partida marcaria o retorno de Messi ao mesmo estádio onde ele encerrou recentemente sua carreira na seleção. O atacante se despediu da seleção argentina em 6 de outubro, após uma partida contra o Benin.

Turnês internacionais e laços cada vez mais fortes

Embora nenhum dos clubes tenha confirmado oficialmente a partida, o amistoso proposto está alinhado à recente estratégia comercial do Inter Miami. Desde a chegada de Messi aos Estados Unidos, o clube da MLS tem feito turnês internacionais para expandir sua marca.

Levar a equipe à capital argentina representa um passo natural para o clube. A viagem também permitiria ao capitão do Inter Miami reencontrar a torcida local, que o acolheu calorosamente.

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Respeito mútuo no Monumental

Messi tem uma relação especial com o River Plate. Durante sua despedida da seleção em outubro, o clube argentino fez questão de homenagear o lendário atacante. O presidente Stefano Di Carlo lhe entregou uma carteirinha de sócio honorário e uma placa comemorativa.

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Ele também recebeu uma camisa 10 personalizada em celebração aos 125 anos do clube. Em retribuição, Messi presenteou os torcedores com a camisa que usou na partida, autografada por ele, agora exposta no museu do River Plate.

O caminho nos playoffs da MLS Cup

Antes de voltar as atenções aos planos para janeiro, o Inter Miami precisa enfrentar uma campanha decisiva nos playoffs da MLS Cup. O clube fez uma boa temporada na liga e garantiu com tranquilidade sua vaga nos playoffs, além da classificação para a próxima Copa dos Campeões da Concacaf.

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Messi e seus companheiros agora enfrentarão o Columbus Crew, sétimo cabeça de chave, em uma aguardada série de melhor de três partidas na primeira rodada. Quando sua participação nos playoffs terminar, a viagem proposta a Buenos Aires proporcionará um retorno de destaque à cidade natal de Messi para iniciar a próxima campanha da equipe.