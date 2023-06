Libertad x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), pela última rodada do Grupo G; veja como acompanhar na TV e na internet

Vale a vaga! Libertad e Atlético-MG duelam na noite desta terça-feira (27), a partir das 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, pela sexta rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Terceiro colocado do grupo com 6 pontos, o Libertad entra em campo precisando ganhar por dois gols de diferença para conquistar a classificação à próxima fase. O time vem de empate no fim de semana, pelo campeonato paraguaio.

Já o Atlético-MG está na segunda colocação da chave com 9 pontos e sabe que avança às oitavas de final com ao menos um empate em Assunção. O Galo vem de três vitórias consecutivas na competição continental, porém perdeu fora de casa pelo Brasileirão.

Prováveis escalações

Libertad: Acosta, Mayada, Giménez, Cardozo, Ramírez, Mendieta, Riveros, Medina, Brítez, Cantero e Benítez.

Atlético-MG: Everson, Saravia, Igor Rabello, Jemerson, Arana, Battaglia, Zaracho, Hyoran, Pavón, Hulk e Paulinho.

Desfalques

Libertad

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Hyoran e Bruno Fuchs estão lesionados.

Quando é?