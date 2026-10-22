O veterano polonês Robert Lewandowski, atacante do Chicago Fire dos Estados Unidos, demonstrou apoio ao seu ex-companheiro de Barcelona, Lamine Yamal, para conquistar a Bola de Ouro 2026, além de elogiar o nível do inglês Harry Kane e do francês Michael Olise, dupla do Bayern de Munique.

Lewandowski disse, em declarações ao jornal "The Athletic": "Claro que apoio a vitória de Lamine na Bola de Ouro, porque ele é impressionante, especialmente para a sua idade (19 anos)".

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E o ex-atacante do Bayern de Munique acrescentou: "Harry Kane chegou ao Bayern no auge do seu nível, e o que ele faz é impressionante, assim como a quantidade de gols que marca, especialmente porque o Bayern sentiu falta desse tipo de atacante após a minha saída. E com a presença dele, fazem um trabalho muito bom".

E sobre o astro da França, disse: "Olise, para mim, é um jogador que te faz dizer: uau. É o jogador capaz de mudar o rumo da partida. E eu acredito que esse trabalho e essa cooperação entre Kane, Olise e Díaz são como a combinação perfeita".

E completou: "Olise tem um grande futuro pela frente. Sei que todos falam de Lamine, mas às vezes tento procurar jogadores diferentes e enxergar coisas que nem todos notaram ainda. Para mim, talvez se Olise marcasse um ou dois gols na Copa do Mundo, ele também seria o mais cotado para vencer a Bola de Ouro, ao lado de Lamine ou também de Harry Kane".

E prosseguiu falando sobre o ex-jogador do Crystal Palace: "As decisões dele são perfeitas. Ele conhece o timing, sabe quando deve chutar para marcar um gol, sabe quando passar a bola e que tipo de passe deve fazer. Gosto de ver Lamine, mas também gosto de ver Olise, e de acompanhar a maneira como os dois jogam".

"O Bayern é impressionante"

E a respeito do nível do time bávaro, disse: "Olhando para a maneira como jogaram na temporada passada, acredito que a única coisa que faltou ao Bayern foi o título da Liga dos Campeões da Europa. E se tivessem vencido, talvez isso fosse visto como algo semelhante ao que conquistamos em 2020, quando ganhamos tudo, porque eles tiveram um desempenho impressionante".

E Lewandowski acrescentou: "O Campeonato Alemão mudou um pouco, ao longo do último ano ou dois, em comparação com o período em que eu estava lá. Se você vir o Bayern de Munique vencer o Leipzig agora por 6 a 1, talvez essa partida não seja ideal para o campeonato. Mas, claro, a maneira como o Bayern se desenvolve é algo impressionante, e todos podem aprender com isso e tentar seguir os seus passos".



