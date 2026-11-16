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Lateral-esquerdo foi liberado pela seleção uruguaia e pode desfalcar o Verdão contra o Cruzeiro; presença na final da Libertadores ainda é incerta

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O Palmeiras ganhou uma preocupação importante para a reta decisiva da temporada. Joaquín Piquerez sentiu um problema na coxa durante o amistoso entre Uruguai e Argentina, vencido pelos uruguaios por 2 a 1, na última sexta-feira (13), e virou dúvida para os próximos compromissos do Verdão. O lateral-esquerdo foi titular no confronto, mas precisou deixar o campo antes da metade do segundo tempo.

Liberado pela seleção uruguaia, o jogador retornou ao Brasil e passou por exames na Academia de Futebol. Os resultados apontaram uma lesão na coxa, e Piquerez já iniciou o tratamento com o departamento médico alviverde. O clube, porém, não divulgou a gravidade do problema nem estabeleceu um prazo para o retorno aos gramados.

A liberação do lateral pela seleção, inclusive, já havia sido solicitada pelo Palmeiras antes mesmo da confirmação da lesão. Agora, o uruguaio pode ficar fora do duelo contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (19), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal preocupação da comissão técnica, no entanto, está voltada para a final da Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Estudiantes-ARG no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e espera contar com Piquerez para a decisão continental. A expectativa é de que o jogador seja preservado nos próximos dias para ter condições de disputar o título.

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Outro nome que ainda gera dúvida é Murilo. O zagueiro trata uma lesão na coxa esquerda e apresentou evolução no cronograma de recuperação junto ao Núcleo de Saúde e Performance. Apesar do avanço, sua presença na partida contra o Cruzeiro ainda não está garantida.

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Além dos problemas físicos, Abel Ferreira também aguarda a reapresentação dos jogadores convocados para a Data Fifa. Giay e Flaco López defendem a Argentina, Jhon Arias está com a Colômbia, enquanto Gustavo Gómez e Maurício representam o Paraguai.

A dupla argentina e Arias ainda têm chances de ficar à disposição para o compromisso pelo Brasileirão. A Argentina enfrenta a Costa Rica na terça-feira, em casa, enquanto a Colômbia visita o Chile, em Santiago. A proximidade dos locais facilita o deslocamento dos atletas de volta ao Brasil. Já os paraguaios têm situação mais complicada: a seleção enfrenta o Japão na mesma terça-feira, às 10h (de Brasília), em Singapura, o que praticamente inviabiliza a participação da dupla contra o Cruzeiro.

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Enquanto monitora a condição dos lesionados e aguarda o retorno dos convocados, o restante do elenco palmeirense retomou os trabalhos na manhã deste domingo (15), depois de receber folga no sábado. Sob o comando de Abel Ferreira e sua comissão técnica, os jogadores realizaram atividades físicas e técnicas em espaços reduzidos, além de trabalhos específicos de cobranças de faltas e pênaltis.