Paris Saint-Germain e a seleção espanhola receberam um golpe surpresa após Ferran Torres ser obrigado a deixar a concentração da "La Roja" por causa de uma lesão no tornozelo, desfalcando a Espanha nas duas partidas restantes durante a atual data Fifa.

A Federação Espanhola de Futebol anunciou que o atacante do Paris Saint-Germain sofre de dores persistentes no tornozelo esquerdo, que impediram sua permanência com a seleção, apesar de a lesão não tê-lo impedido inicialmente de treinar e participar com a equipe.

A federação esclareceu que o departamento médico da seleção manteve contato contínuo com os médicos do Paris Saint-Germain desde o início da concentração, acompanhando a situação do jogador de forma conjunta, antes de tomar a decisão de dispensá-lo para lhe dar a oportunidade de uma recuperação completa.

Assim, Torres desfalcará a Espanha nos confrontos contra a República Tcheca, amanhã, e depois contra a Croácia no dia 6 de outubro, retornando a Paris para dar continuidade ao seu programa de tratamento e reabilitação.









A lesão chega em um momento delicado para o Saint-Germain, especialmente porque Torres teve um início de temporada extremamente forte com a equipe, após marcar 7 gols nas primeiras 6 partidas, o que o tornou um dos principais elementos do setor ofensivo.

O clube parisiense espera que a lesão não seja grave e que seu atacante recupere a condição de jogo antes do duelo contra o Le Mans, marcado para o dia 10 de outubro, na estreia da equipe na Ligue 1.

Por outro lado, Luis de la Fuente, treinador da seleção espanhola, decidiu convocar Carlos Espai, jogador da seleção sub-21, para suprir a ausência de Torres e se juntar à concentração da seleção principal na preparação para os confrontos contra a Tchéquia e a Croácia.















