Lesão em momento crítico: novo golpe para a Alemanha antes do confronto decisivo

Um dos jogadores da seleção da Alemanha vai deixar a concentração antes do confronto com a Sérvia, marcado para amanhã, quinta-feira, no estádio Allianz Arena, em Munique, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa.

Trata-se do zagueiro do Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, que sofreu uma lesão no tornozelo nesta quarta-feira, confirmando assim sua ausência nas próximas partidas contra Sérvia e Grécia, mas não precisará de intervenção cirúrgica, de acordo com o jornal alemão "Bild".

O internacional alemão sofreu a lesão durante treinamentos competitivos leves, antes do início do último treino da seleção em preparação para o confronto com a Sérvia, quando os jogadores estavam divididos em 4 grupos, cada um conduzindo a bola entre cones em zigue-zague.

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Schlotterbeck perdeu o controle da bola e desviou para outro grupo, torcendo o tornozelo direito e caindo ao chão segurando-o.

O zagueiro do Borussia Dortmund deixou o treinamento e passou por um exame de ressonância magnética que confirmou que a nova lesão não é tão grave quanto a que ele havia sofrido durante a Copa do Mundo de 2026, além de não exigir uma cirurgia.

A Alemanha busca sua primeira vitória sob o comando do novo treinador, Jürgen Klopp, após o empate na primeira rodada em solo holandês (1 a 1) e, em seguida, a surpreendente derrota diante da visitante Grécia (1 a 0) pela segunda rodada.

A Alemanha ocupa a terceira posição no Grupo 2 da Liga das Nações da Europa, com um ponto, enquanto a Grécia lidera a classificação com 6 pontos, à frente da vice-líder Holanda, com 4 pontos, e a Sérvia fecha a tabela sem nenhum ponto.