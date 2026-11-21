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Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, afirmou que a saúde dos jogadores está no topo das prioridades do clube e ressaltou que as condições de saúde e os momentos difíceis vividos pelos atletas não devem ser meros detalhes secundários na equação do sucesso. As declarações foram dadas durante a assembleia geral do clube, neste sábado.

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"Muito além de todos os títulos, o nosso clube representa algo muito maior, e quero enfatizar isso com força. Nos momentos difíceis no plano pessoal, aparecem a força da equipe e a sua capacidade de resistir", disse Hainer.

"A condição de saúde e os momentos difíceis nunca devem ser reduzidos a uma mera nota de rodapé na equação do sucesso, seja no caso de Jamal Musiala, de Vincent Kompany ou de Joshua Kimmich", continuou.

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"No Bayern de Munique, a saúde dos jogadores vem antes de qualquer calendário de jogos e antes de qualquer resultado. Vinny (Kompany), ver você de novo no banco de reservas ontem foi muito mais importante do que o placar final contra o Colônia. Estamos todos felizes com o seu retorno. Cuide-se, porque precisamos de você", acrescentou.

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O presidente do Bayern também abordou a condição física de Michael Olise e Harry Kane, desejou a ambos uma rápida recuperação e se mostrou otimista quanto ao retorno do jogador francês aos gramados em breve.

"Desejamos a Michael e a Harry uma pronta recuperação. Posso garantir a vocês que as coisas parecem muito positivas no caso de Michael, e esperamos que ele volte a campo em breve", disse.

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"Já Harry passou por uma cirurgia bem-sucedida ontem à noite. Querido Harry, desejamos a você todo o sucesso no processo de recuperação, e temos certeza de que você voltará mais forte do que antes", prosseguiu.

Hainer também comentou os rumores sobre o futuro de Olise, garantindo que não há motivo para preocupação, já que o jogador tem contrato com o clube até 2029, e elogiou a personalidade e o estilo do atleta dentro de campo.

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"Em relação a todos os rumores envolvendo Michael, lidamos com eles com total tranquilidade. Ele tem contrato até 2029. E quero também dizer algo sobre você como pessoa, querido Michael. Prefiro muito mais ter um jogador que deixa a sua marca com a bola nos pés do que alguém que ganha as manchetes com um microfone à frente", explicou.

"Os torcedores querem personalidades autênticas, jogadores com personalidades marcantes que se destaquem dos demais. Querido Michael, desejo a você, antes de tudo, uma pronta recuperação. Não deixe que ninguém mude você, continue exatamente como é", completou.

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Janela de inverno

Sobre a posição do clube bávaro em relação à janela de transferências de inverno, Hainer declarou: "Claro que esta é uma situação que certamente não esperávamos. Mas, por outro lado, Luis Díaz voltará em breve, e esperamos que Alphonso Davies recupere totalmente a forma física dentro de duas semanas. Além disso, Serge Gnabry começou a voltar gradualmente aos treinos".

"Por isso, não acredito que precisemos nos movimentar na janela de inverno. Mas vocês mesmos podem ver com que rapidez as coisas mudam. Dois jogadores se lesionaram ontem, sexta-feira (Kane e Olise), e, felizmente, a lesão de Michael não é tão grave", acrescentou.

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"Se for necessário, o Bayern de Munique sempre tem a capacidade de agir. Mas não é isso o que queremos e, olhando para o passado, não acho que tivemos muita sorte com as contratações que fizemos em janeiro ou nos últimos dias das janelas de transferências", concluiu.