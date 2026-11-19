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O ponta norueguês Antonio Nusa vem apresentando atuações de destaque pelo Leipzig, da Alemanha, desde o início da atual temporada, e o brilho do jogador de 21 anos chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, que acompanham sua evolução visando contratá-lo.

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O ponta norueguês marcou 6 gols e deu 8 assistências em 15 partidas disputadas em todas as competições, tornando-se um dos principais nomes do ataque da equipe alemã.

O Arsenal lidera a lista de clubes interessados no jogador norueguês, e relatos indicam a possibilidade de o clube inglês se movimentar para contratá-lo durante a próxima janela de transferências de inverno , com o objetivo de reforçar suas opções ofensivas.

No entanto, de acordo com o site "Bulinews", o Leipzig não pretende abrir mão de Nusa na janela de inverno, já que o clube faz questão de manter seu ponta norueguês pelo menos até o fim da temporada e não deseja permitir sua saída em janeiro.

Relatos já haviam indicado que o Leipzig fixou o valor de 80 milhões de euros para aceitar vender o jogador no futuro, mas essa quantia pode não ser suficiente para convencer o clube alemão a se desfazer dele.

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O Leipzig está em posição forte nas negociações, principalmente porque o contrato de Nusa vai até 2029, o que dá ao clube alemão o controle sobre o futuro do jogador e permite que não tenha pressa em aceitar qualquer proposta por sua saída.

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Os números do jogador refletem a evolução de seu nível nesta temporada: ele já participou de 11 gols na Bundesliga até agora, superando o total de participações em gols de cada uma de suas duas primeiras temporadas na competição, quando somou apenas 7 entre gols e assistências em cada uma delas.

Nusa falou sobre seu ótimo início de temporada em entrevista ao site alemão em setembro passado, após a goleada do Leipzig por 5 a 0 sobre o Hamburgo pela Bundesliga, reforçando a confiança em sua capacidade e o desejo constante de ajudar a equipe.

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Na ocasião, o jogador afirmou: "Sempre acredito no meu potencial. Talvez na temporada passada eu não tenha alcançado os números que merecia, mas trabalho duro e sempre tento ajudar a equipe e marcar o maior número de gols possível".

O Arsenal vive um início de temporada excepcional, com 9 vitórias nas 10 primeiras partidas da Premier League. Apesar disso, o time sofre com a baixa produção ofensiva: os artilheiros da equipe no campeonato são Kai Havertz, Martin Ødegaard e Bukayo Saka, com apenas 3 gols cada.

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Além disso, o Arsenal conquistou 6 vitórias na liga por apenas um gol de diferença, e Havertz caiu na armadilha do impedimento 15 vezes, mais do que qualquer outro jogador da competição.

Com a queda de rendimento do atacante sueco Viktor Gyökeres, que marcou 21 gols em todas as competições na temporada passada e foi titular apenas uma vez na liga nesta temporada, o Arsenal busca contratar um atacante na janela de transferências de inverno , para brigar forte na Premier League e na Liga dos Campeões.

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O clube londrino esperava contratar Nusa, mas a recusa do Leipzig em liberá-lo em janeiro torna a negociação mais complicada.