Lazio x Milan ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Times entram em campo nesta terça-feira (24), pela 19ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Lazio e Milan se enfrentam na tarde desta terça-feira (24), às 16h45 (de Brasília), no estádio Olímpico de Roma, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Sexta colocada com 34 pontos, a Lazio vem de vitória na última rodada, mas deve continuar sem Immobile, lesionado. Desta forma, Andersen deve novamente desempenhar o papel de falso nove. Quem também está fora do duelo é Gila, machucado.

O Milan, por sua vez, é o vice-líder com 38 pontos e empatou no jogo passado. Fode Ballo, Mike Maignan, Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic continuam tratando suas lesões e permanecem foram pelas próximas rodadas. Na zaga, Kalulu deve retornar para atuar ao lado de Tomori.

Prováveis escalações

Escalação do provável Lazio: Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Pedro, Andersen, Zaccagni.

Escalação do provável Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Desfalques

Lazio

Immobile e Gila estão lesionados.

Milan

Fode Ballo, Mike Maignan, Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic seguem no departamento médico.

Quando é?