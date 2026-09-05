Laurente envia mensagem urgente a Álvarez após tripleta do Bilbao

Marcos Llorente, lateral do Atlético de Madrid, afirmou que sua equipe precisa urgentemente do retorno de Julián Álvarez aos gols, após a derrota chocante sofrida pelos Rojiblancos por 3 a 0 diante do Athletic Bilbao, neste sábado, pela LaLiga.

Álvarez entrou como substituto no segundo tempo no estádio San Mamés, quando os visitantes já estavam atrás por dois gols de diferença, mas não conseguiu mudar o rumo do jogo, e o Atlético sofreu sua primeira derrota nesta temporada. Esta foi a primeira aparição do atacante argentino desde o fechamento da janela de transferências de verão, depois de ter sido obrigado a permanecer no Atlético após o clube recusar negociar sua transferência para o Barcelona.

Llorente disse, em declarações divulgadas pelo site ESPN: "Julián é um jogador decisivo para nós, e ele sabe muito bem disso. Vai se entrosar com a equipe gradualmente, e quanto mais rápido, melhor, porque precisamos urgentemente dos gols dele, e temos que apoiá-lo para que volte ao seu nível de 100% o quanto antes."

O Atlético entrou no confronto com o Bilbao sem um atacante de origem na formação titular; o treinador apostou em Álex Baena e Kang-in Lee nas funções ofensivas, antes de colocar Álvarez em campo quando restava pouco mais de meia hora, enquanto Jonathan David, recém-chegado por empréstimo no último dia do mercado, permaneceu no banco de reservas sem participar.

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Por sua vez, o zagueiro David Hancko elogiou as movimentações do companheiro, dizendo: "Ficou claro que ele estava em boa forma e queria assumir a responsabilidade e fazer a diferença. Certamente o atacante perde algumas bolas diante de blocos defensivos, mas vimos aqueles lampejos ofensivos quando ele girou e chutou com o pé esquerdo."

Hancko acrescentou: "Ele faz a diferença conosco, e estou muito feliz com a permanência dele. A equipe inteira o apoia e está ao seu lado, pois precisamos dele e acredito que ele também precisa de nós."

O Atlético de Madrid ruiu em apenas dois minutos no segundo tempo, quando levou dois gols consecutivos por meio de Nico Williams e Robert Navarro aos 46 e 48 minutos, antes de Oihan Sancet acrescentar o terceiro gol nos minutos finais.

Hancko comentou sobre esse colapso, dizendo: "Pode-se dizer que perdemos a partida em apenas 120 segundos. Foi um começo péssimo de segundo tempo; perdemos a concentração por dois minutos e não sei se relaxamos após o intervalo. Foram momentos difíceis, e talvez seja bom que esse tropeço tenha acontecido cedo, no início da temporada."

No mesmo sentido, Llorente disse: "Desperdiçamos a partida nos primeiros cinco minutos do segundo tempo; esses cinco minutos mataram nossa ambição, e depois disso não conseguimos impor pressão nem marcar um gol que confundisse o adversário. Isso não pode se repetir, porque fizemos um bom primeiro tempo, e temos que corrigir os erros e estudar as causas do que aconteceu."

O Atlético de Madrid tem pela frente uma semana difícil; a equipe viaja até o estádio Anfield para enfrentar o Liverpool na Liga dos Campeões da Europa, antes de visitar a Real Sociedad pela LaLiga.