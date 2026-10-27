Laporta: Yamal vai conquistar a Bola de Ouro, e aceito a conquista de Kane com espírito esportivo

Deixou Joan Laporta, presidente do Barcelona, a capital inglesa, Londres, com uma mensagem de confiança no futuro do clube catalão, após defender que Lamine Yamal mereceria vencer a Bola de Ouro, afirmando que o jovem jogador acabará conquistando o prêmio individual mais prestigiado do mundo do futebol.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Laporta também fez questão de apoiar sua equipe após a derrota diante do Real Madrid, além de celebrar as conquistas alcançadas pelo Barcelona em uma noite que registrou sucessos marcantes para o time feminino.

E Laporta disse sobre Lamine Yamal: "Estou convencido de que ele vencerá a Bola de Ouro, não sei quando, mas ele a mereceu".

O presidente do Barcelona quis reforçar o valor da trajetória apresentada pelo jogador, que não conseguiu conquistar o grande prêmio na categoria masculina, mas foi coroado com o troféu de melhor jovem jogador do mundo pelo terceiro ano consecutivo.

Laporta destacou a necessidade de encarar com positividade o resultado da votação e transformá-lo em motivação para o jovem atacante e seus companheiros, explicando: "Do meu ponto de vista, ele fez o suficiente para vencer a Bola de Ouro, mas os votantes decidiram dessa forma, e isso deve ser aceito com espírito esportivo. Espero que isso seja um estímulo para ele no plano pessoal, e tenho certeza de que será. Todos os seus companheiros vão ajudá-lo a superar rapidamente essa decepção".

O presidente do Barcelona fez questão de lembrar a dimensão do feito alcançado por Lamine, depois de ele ter conquistado o prêmio de melhor jovem jogador do mundo pela terceira temporada consecutiva, dizendo: "Devemos dar a ele carinho e apoio, porque ele merece isso".

E acrescentou, ressaltando o caráter excepcional da trajetória do jogador: "Isso é algo único, e Lamine conseguiu desde os dezesseis anos de idade, um feito que merece elogios. Ele merece tudo, e todos nós vamos ajudá-lo a estar ainda mais motivado para vencer esse prêmio no próximo ano".

Confiança inabalável após o Clássico

Laporta também abordou a derrota do Barcelona diante do Real Madrid, pedindo que ela seja encarada com espírito esportivo, sem perder de vista os objetivos da equipe nesta temporada.

O presidente do clube catalão defendeu a capacidade de sua equipe de recuperar o equilíbrio, afirmando que esse tropeço deve ser uma oportunidade para aprender e corrigir os erros.

E prosseguiu: "A derrota deve ser aceita com espírito esportivo, e deve ser um estímulo para seguirmos em frente, pois nossas ambições nesta temporada não mudaram".

O presidente do Barcelona lembrou o bom início de temporada da equipe, manifestando sua confiança na continuidade do trabalho com a mesma linha, acrescentando: "Começamos a temporada de forma muito boa, e vamos continuar nesse ritmo, disso tenho certeza".

No mesmo sentido, Laporta anunciou seu apoio ao treinador Hansi Flick, indicando que o técnico já havia analisado o que aconteceu, e disse: "Esta derrota vai nos ajudar a aprender com nossos erros e a melhorar os aspectos que precisamos desenvolver. A verdade é que continuo orgulhoso dos jogadores do meu time e do meu treinador, e os torcedores do Barcelona podem ficar tranquilos".