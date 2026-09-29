Joan Laporta, presidente do Barcelona, falou sobre diversos assuntos relacionados ao seu clube e ao rival Real Madrid, além das lesões de Kylian Mbappé e Raphinha.

Joan Laporta foi uma das principais figuras na 33ª reunião da Associação de Clubes de Futebol Europeus (EFC), anteriormente conhecida como Associação de Clubes Europeus (ECA), realizada em Copenhague, na Dinamarca.

Laporta concedeu uma entrevista ao jornal "Mundo Deportivo" à margem desse evento.

Esta é a primeira participação do Barcelona como membro pleno dessa organização desde sua saída da Associação de Clubes Europeus por causa da tentativa de criar a "Superliga".

Laporta teve boa sintonia com Miguel Ángel Gil Marín, diretor-executivo do Atlético de Madrid, apesar da polêmica que surgiu durante o verão em torno de Julián Álvarez.

Já o Real Madrid não compareceu à reunião, mas Laporta aproveitou a oportunidade para lhe enviar uma mensagem a respeito da ação judicial que o Barcelona moveu contra Florentino Pérez por conta de suas acusações de que o clube catalão teria roubado sete títulos no Campeonato Espanhol. As duas partes devem comparecer a uma audiência de conciliação em Madri no próximo dia 25 de novembro.

Laporta afirmou: "Sim, valorizamos a calorosa recepção que o Barcelona teve ao retornar aos clubes de futebol europeus. Também valorizamos o convite para participar com um papel importante na organização. E expressamos nossa gratidão pessoal ao presidente do conselho de administração, Nasser Al-Khelaifi, que teve um papel fundamental no retorno do Barcelona à Associação de Clubes Europeus".

E prosseguiu: "Encaramos esse assunto com o mesmo senso de responsabilidade que o Barcelona sempre demonstra em sua participação nas instituições europeias. E estamos muito felizes de estar aqui".

E acrescentou: "Além da forte competição que travamos dentro de campo, nos une uma motivação comum: trabalhar juntos para melhorar as competições, fortalecer a situação financeira dos nossos clubes, dar oportunidades aos jovens talentos e, claro, proteger nossos jogadores".

E completou: "Há agora uma preocupação a respeito desses intervalos, que funcionam como um período de preparação para a temporada. Já no que diz respeito ao futebol internacional, existe certa preocupação porque as lesões são muito frequentes, como é o caso agora, e infelizmente no Barcelona Eric García sofreu o que parece ser uma lesão leve. Também ouvi dizer que Raphinha teve que sair da partida do Brasil por sentir um certo incômodo, e veremos qual a gravidade dessa lesão".





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A lesão de Mbappé e os rumores de fuga

Laporta emendou: "Aconteceu a mesma coisa com o Real Madrid em relação a Mbappé. Não sei exatamente qual a gravidade da lesão, e esperamos que não seja grave".

Sobre os rumores de que Mbappé teria fugido dos jogos da França alegando lesão para retornar ao Real Madrid, o presidente do Barça comentou: "Bem, a esse respeito, não tenho informações adicionais além do que foi publicado na imprensa. Todos nós pensamos nisso em algum momento, mas a verdade é que queremos que nossos jogadores participem de forma efetiva em nossos clubes e que estejam totalmente prontos para jogar conosco. Sabemos que eles têm que se juntar à seleção nacional; é um compromisso, e nós o respeitamos, mas nós os treinamos e os preparamos para jogar com nossos clubes".

Quanto ao encontro com Miguel Ángel Gil Marín, ele explicou: "Uma pessoa amável e excelente. Quando nos encontramos, concordamos sobre a necessidade de manter a boa relação entre nossos dois clubes e nossa relação pessoal. Eu o valorizo muito, e ele sabe disso, e também sinto o carinho dele, e quando nos vimos nos abraçamos imediatamente. Acredito que superamos as divergências e retomamos nossa relação como deveria ser. E estou muito feliz porque é uma pessoa muito querida para mim".

A crise com Florentino Pérez e o confronto com Paris

Joan disse: "E quanto ao Real Madrid? O Barcelona moveu uma ação judicial na qual busca chegar a um acordo após as declarações de Florentino Pérez em coletiva de imprensa".

E acrescentou: "O que não podemos aceitar é a distorção da verdade e o fato de eles atacarem o Barcelona toda vez que falam publicamente. Nosso departamento jurídico reage a essas situações, e lidamos com todo aquele que nos condenou antes mesmo de nos julgar, disse coisas que não são verdadeiras, e continuamos trabalhando com a mesma linha de conduta".

E completou: "Espero que corrijam essa situação e que ela seja resolvida. Como vocês sabem, as relações com o Real Madrid se deterioraram. Eles apareceram no caso Negreira, o que entendemos ter sido apenas uma tentativa de prolongar o caso e justificar as ações de seu canal de televisão e uma narrativa preconcebida. É aí que está a divergência, pois a relação existente entre nós é inexistente".

Laporta recebeu a seguinte pergunta: você conversou com Al-Khelaifi sobre a possibilidade de haver uma final da Liga dos Campeões da Europa entre Barcelona e Paris Saint-Germain? Ele respondeu: "Nós dois acreditamos que temos os dois melhores times da Europa atualmente. Eles são os atuais campeões da Europa, e nós apresentamos um futebol maravilhoso. Acredito que seria a mais forte da Europa. Barcelona contra Paris Saint-Germain, e Paris Saint-Germain contra Barcelona. Nossa próxima partida será em 20 de outubro. Nós conversamos, e será um prazer ir a Paris e me encontrar com ele antes dessa partida excepcional".

Laporta e a Bola de Ouro

A votação para o prêmio Bola de Ouro terminou, e Laporta comentou sobre isso dizendo: "Como vocês sabem, como torcedor do Barcelona e presidente dele, desejo a vitória de um jogador do Barcelona. Há vários candidatos, e temos muito orgulho deles. E se Lamine Yamal vencer, ficarei muito feliz porque ele fez uma temporada maravilhosa e encantou o mundo do futebol com sua atuação de destaque".

E acrescentou: "Ele começou esta temporada de forma forte, e continua jogando em alto nível. É um daqueles jogadores que, como ele mesmo diz, encantam os espectadores, e veremos o que acontecerá no dia 26 do próximo mês, mas confiamos que a justiça será feita e que um jogador do Barcelona vencerá. E se Lamine for o vencedor, ficaremos muitíssimo felizes".

No próximo domingo será realizado o clássico feminino no estádio Spotify Camp Nou, e Laporta disse a respeito: "Sim, temos um time excelente. Como vocês sabem, o renovamos e fizemos alguns ajustes. Algumas jogadoras de destaque saíram, mas as novas jogadoras do time feminino do Barcelona apresentam um desempenho excelente. Continuamos conquistando vitórias e jogando em nível muito alto, e veremos o que acontecerá no clássico".