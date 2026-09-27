Lamine supera Kane: admiração mundial pela atuação de Yamal diante da Inglaterra

Não foi apenas a Inglaterra que demonstrou admiração pelo jovem craque espanhol Lamine Yamal, pois a imprensa espanhola e mundial o elogiou unanimemente como o astro que decidiu a derrota da Inglaterra (3 a 2) no último sábado, na Liga das Nações da Europa.
Além de seu gol logo aos dois minutos, Yamal representava uma ameaça constante, mesmo quando a Inglaterra dominava o andamento do jogo, e por isso a imprensa destacou sua maturidade futebolística apesar da pouca idade. O mais interessante é que ele não foi avaliado apenas com base em seu gol, mas por sua atuação perigosa em outros aspectos, segundo o relatado pelo jornal "Mundo Deportivo".
Na Espanha, o jornal "As" abriu seu site afirmando que o "campeão do mundo" renova sua posição e que Yamal continua a "aprimorar suas habilidades".
A manchete principal do jornal "Marca" foi: "Olé e o retorno dos campeões do mundo em Wembley". Lamine é o eixo do artigo, que aponta que a Espanha começou a partida "dominando graças a Lamine".
O mais importante nessa avaliação é que ela não reduz sua atuação apenas ao gol, mas esclarece que cada bola que Lamine tocou durante a maior parte do primeiro tempo despertava a admiração dos torcedores de Wembley, elogiando seus passes, seus toques de calcanhar, seus chutes e seus dribles.
O artigo também aponta um lance em que Lamine deixou seu ex-companheiro Ferran Torres em posição ideal para marcar.
O jornal "La Vanguardia" estampou em suas manchetes a frase "Espanha destrói Wembley", e informou que Lamine venceu a corrida pela Bola de Ouro contra Harry Kane, ressaltando que o jovem formado na academia "não se curvou ao desafio" e que, além de marcar gols, também deu passes decisivos.
Já o jornal "El Periódico" escreveu "Espanha continua a cuidar de seu astro", esclarecendo que, na última aparição de ambos os atacantes antes do fechamento das votações, o atacante teve uma atuação extremamente forte, e que "Lamine superou Kane".
A imprensa inglesa apontou que Yamal abriu o placar imediatamente, aproveitando um erro de Marc Guéhi após apenas dois minutos, e o "Sky Sports" apresentou o gol como parte de uma atuação espanhola que comprova a posição da Espanha como potência mundial. Também chamou a atenção para uma estatística curiosa: esse foi o terceiro gol mais rápido sofrido pela Inglaterra no estádio de Wembley.
A análise do jornal "The Independent" é de suma importância porque destacou imediatamente a incapacidade da Inglaterra de administrar a posse de bola e a pressão da Espanha, e o jornal apresenta essa fase inicial como prova da capacidade da Espanha de impor seu estilo de jogo.
O jornal "The Guardian" apresentou Yamal como um dos elementos que explicam o domínio da Espanha na primeira parte da partida, enquanto o jornal "The Sun" o define como o jogador que desferiu o primeiro golpe na Inglaterra, embora sua reportagem se concentre mais nos erros ingleses.
Na França, o jornal "L'Équipe" focou na forte reação da Espanha apesar de estar atrás no placar (2 a 1). Quanto a Lamine, o jornal apontou que seu gol precoce deu a vantagem à Espanha, embora a Inglaterra tenha conseguido limitar a influência da Espanha antes do fim do primeiro tempo.
O jornal "La Gazzetta dello Sport" afirmou que o formado na academia foi "um dos astros da noite" e, após a partida, o jornal "Corriere dello Sport" apontou que "o empate foi quebrado após menos de dois minutos graças a um dos astros mais aguardados: Yamal". O jornal italiano esclareceu que Lamine aproveitou uma brecha na defesa inglesa para dar a vantagem à Espanha por 1 a 0.
O jornal "Tuttosport" dá mais atenção ao jogo individual. Sua reportagem descreve como Guéhi errou ao calcular o afastamento da bola, entregando-a a Lamine Yamal, que a mandou para as redes de Trafford, colocando os campeões da Europa e do mundo em vantagem.
E o "Eurosport Itália" aponta que Lamine foi o jogador "principal" naquele momento, observando que ele participou dos ataques que poderiam ter dado à Espanha uma vantagem maior antes do fim do primeiro tempo.
Até a União das Federações Europeias de Futebol elogiou a seleção da Espanha em seu site, colocando sua atuação no contexto da vitória dos campeões do mundo no estádio de Wembley.