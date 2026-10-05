"Na verdade, eu o vejo com capacidade para vários clubes", disse Bierhoff, que ocupou diferentes cargos de dirigente na equipe da DFB entre 2004 e 2022, no programa da Bild "Die Lage der Liga", sobre o futuro de Wirtz.

"Também acredito que ele possa ser bem-sucedido em outros países. Eu o veria bem, por exemplo, com Hansi Flick no Barcelona. Lá ele tem espaço, lá ele tem ótimos companheiros tecnicamente", afirmou Bierhoff ao relacionar Wirtz a um possível futuro no Barça.

O meia da seleção alemã é "um jogador absolutamente de classe mundial, que agora precisa confirmar isso mais uma vez. Justamente em campo, com suas atuações", avaliou Bierhoff sobre a situação de Wirtz desde sua transferência de 125 milhões de euros do Bayer Leverkusen para o Liverpool no ano passado.

Como está Florian Wirtz no Liverpool?

Em sua primeira temporada em Anfield, o meio-campista ainda não conseguiu corresponder às expectativas imensamente altas sobre ele, e na opinião pública inglesa Wirtz volta e meia é alvo de críticas duras. Ainda assim, desde sua chegada a Liverpool ele quase sempre é titular, e isso de forma ainda mais clara sob o comando do novo técnico Andoni Iraola do que era com seu antecessor Arne Slot. Em todos os jogos da Premier League e da Champions League nesta temporada até aqui, Wirtz esteve na equipe titular dos Reds e contribuiu com uma assistência.

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As declarações de Bierhoff sobre o Barça são, apesar das ligações com Flick, sob cujo comando Wirtz atuou certa vez na seleção, naturalmente mera especulação. Os catalães teriam, de fato, cortejado Wirtz há alguns anos, mas pouco antes de sua transferência em 2025 eles não estavam entre os principais candidatos. Em vez disso, na época Real Madrid, Manchester City e, acima de tudo, o Bayern de Munique demonstraram interesse pelo talentoso jogador, que no fim das contas acabou escolhendo o Liverpool.

Há atualmente sinais concretos de uma saída de Wirtz?

No clube inglês, o contrato de Wirtz segue válido até 2030 e, apesar da situação às vezes difícil, atualmente não há qualquer indício concreto de uma saída antecipada. Quanto a eventuais novas investidas do Bayern, o ex-chefe do Bayern Karl-Heinz Rummenigge não acredita que isso possa voltar a ser tema tão cedo e disse recentemente, em entrevista ao Abendzeitung München, sobre Wirtz apenas: "Se em algum momento, ainda assim, algo diferente será possível? Eu não sei."

Com a camisa da seleção alemã, Wirtz, por sua vez, brilhou recentemente com duas boas atuações contra a Sérvia (2 a 0) e na Grécia (0 a 0), substituindo o capitão titular ausente, Joshua Kimmich. Contra os gregos, o jogador de 23 anos liderou a equipe da DFB em campo como substituto de Kimmich; três dias antes, contra a Sérvia, Wirtz havia assumido a braçadeira de capitão no segundo tempo no lugar de Serge Gnabry.