O Real Madrid também venceu o seu segundo duelo de LaLiga nesta temporada. No Santiago Bernabéu, a equipe de José Mourinho bateu a Real Sociedad por 4 a 1, muito por conta de um hat-trick de Kylian Mbappé.

Muitos clubes já disputaram sua primeira partida de LaLiga da nova temporada no fim de semana de 15 e 16 de agosto. No entanto, entre eles Real Madrid e Barcelona puderam adiar esse duelo para esta semana, para que os jogadores que participaram da Copa do Mundo pudessem ter um pouco mais de descanso.

Assim como no fim de semana passado, quando o Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 1 nos acréscimos, Denzel Dumfries começou entre os titulares na noite de quarta-feira. O mesmo valeu para outros grandes nomes, como Mbappé, Jude Bellingham e Vinícius Júnior.

Depois de os campeões mundiais Marc Cucurella (Real Madrid) e Mikel Oyarzabal (Sociedad) exibirem no Santiago Bernabéu a Copa do Mundo conquistada neste verão, começou um primeiro tempo com chances para as duas equipes.

Assim, os dois goleiros evitaram gols de Mbappé, Vinícius e Oyarzabal. E, dez minutos antes do intervalo, uma bomba de Sergio Gómez passou muito perto da trave. As duas equipes, portanto, pareciam caminhar para os vestiários sem gols, mas nos cinco minutos finais a rede balançou duas vezes de repente.

Primeiro, Mbappé fez o 1 a 0, ao deixar seu marcador direto desequilibrado após um bom passe de Federico Valverde e mandar a bola com força para o fundo da rede. Poucos minutos depois, Luka Susic colocou no canto oposto a bola que apareceu em seus pés com um pouco de sorte: 1 a 1.

Depois de Mbappé desperdiçar uma grande chance de fazer o 2 a 1 no segundo tempo, ele acertou o alvo após uma combinação com Bellingham. Depois disso, o Real Madrid ampliou. Vinícius empurrou para as redes o 3 a 1 após boa jogada de Bellingham, e Mbappé encobriu o goleiro para fazer o 4 a 1: hat-trick completo. O 5 a 1 de Brahim Díaz ainda foi anulado por impedimento.