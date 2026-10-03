Koundé em novo apuro: Zidane repete o que Flick fez

Continua o drama de Jules Koundé para conquistar uma vaga como titular, seja no Barcelona ou na seleção francesa, depois que Zinedine Zidane fracassou em mudar a situação do zagueiro, que acabou preso ao banco de reservas na maioria das partidas de sua equipe, segundo informou o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Koundé, de 27 anos, se juntou à concentração da seleção francesa depois de ter entrado como reserva em seis das sete partidas que o Barcelona disputou no Campeonato Espanhol, tendo começado como titular apenas diante do Rayo Vallecano. Ele também não participou dos últimos três jogos contra Levante, Racing Santander e Sevilla, depois de ter entrado como reserva diante do Valencia em razão da lesão de Eric García.

Zidane havia dado um impulso moral a Koundé no início de sua missão com a seleção francesa, depois de escolhê-lo como quarto capitão, atrás de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Adrien Rabiot, além de tê-lo colocado como titular na posição de lateral-direito durante a vitória sobre a Turquia por um a zero, quando disputou a partida inteira.

Mas a situação mudou rapidamente, já que Zidane preferiu apostar em Pierre Kalulu, jogador da Juventus, na posição de lateral-direito diante da Bélgica e, depois, da Itália, enquanto Koundé permaneceu no banco de reservas durante as duas partidas, sem participar. O próximo confronto contra a Bélgica continua sendo um teste importante para determinar se Kalulu garantiu seu lugar de titular ou se Zidane voltará à política de rodízio entre os jogadores.

E, no Barcelona, parece que a situação de Koundé não está melhor, especialmente porque Hansi Flick afirmou anteriormente que aposta em Eric García na posição de lateral-direito, além de ter conversado com Koundé sobre a possibilidade de seu retorno à posição de zagueiro central, na qual brilhou durante sua primeira temporada com a equipe.









Flick disse sobre Koundé: "Ele é um jogador profissional de alto nível. Precisa competir, e está se dedicando ao máximo nos treinamentos. Também conversei com ele sobre a possibilidade de atuar como zagueiro central, pois ofereceu uma atuação excelente em sua primeira temporada conosco e queremos vê-lo no mesmo nível novamente".

O treinador alemão acrescentou que a competição dentro da equipe é algo que favorece o Barcelona, enfatizando que suas decisões estão sempre ligadas ao que considera melhor para a equipe, e não a um jogador em específico.

E, assim, Koundé se vê diante de um duplo desafio para recuperar seu lugar, depois de ter passado de um dos elementos fundamentais no Barcelona e na França a um jogador que enfrenta forte concorrência por sua posição, em meio a indícios de que sua batalha para voltar à escalação titular ainda não terminou.







