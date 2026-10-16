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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Kompany toma sua decisão sobre Neuer antes do confronto com o Leipzig

Bayern de Munique x Leipzig
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Bundesliga
M. Neuer
V. Kompany
Alemanha
Bélgica

O futuro de Neuer gera questionamentos

Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, deixou em aberto a definição do goleiro da equipe para o confronto com o Leipzig, neste sábado, diante das dúvidas que cercam as condições do goleiro e capitão Manuel Neuer.

Kompany declarou na coletiva de imprensa da partida, realizada nesta sexta-feira: "O Manuel não treinou ontem, e isso significa que precisamos avaliar como ele está se sentindo e verificar a situação dele hoje. Não temos mais informações do que isso".

E acrescentou, explicando: "Não quero fazer o papel de médico. A lesão é no pé dele, não na coxa ou no ombro, e não vai levar muito tempo. Se ele voltar amanhã ou na próxima semana, vamos ver o que acontece. Primeiro ele precisa se sentir melhor e retornar aos treinos quando puder, e então essa fase estará encerrada".

De acordo com o canal "Sky Sport", a decisão foi tomada no fim da tarde, com o jovem goleiro Jonas Urbig começando como titular diante do Leipzig, de modo que o experiente arqueiro de 40 anos ficará fora da partida, depois de também ter desfalcado a última atividade de treino.

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Neuer já havia ficado de fora por lesão do confronto com o Viking, da Noruega, que terminou empatado em (3-3). Na ocasião, Kompany disse: "O Manu não treina hoje porque sentiu dores no pé", o que abriu as portas para Urbig defender as metas do gigante bávaro também naquela partida.

Isso acontece depois da falha grave cometida por Neuer no empate do Bayern de Munique na rodada passada contra o Augsburg por (2-2), quando seu erro resultou no gol mais rápido da história da Bundesliga, desencadeando uma série de discussões sobre o direito dele de seguir defendendo o gol do gigante bávaro.

Vale lembrar que o Bayern de Munique ocupa a terceira colocação do Campeonato Alemão, com 11 pontos, dois atrás do líder Freiburg.

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